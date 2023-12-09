Сергей Танчинец объяснил, почему не воюет: что он будет делать, если получит повестку

С началом полномасштабного вторжения многие украинские мужчины-звезды вступили в ряды ВСУ. Но остались и те, которые помогают войску в тылу. Среди них – лидер группы БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ Сергей Танчинец. На днях артист объяснил, почему не пошел на фронт.

Оказывается, сначала Сергей вступил в ряды территориальной обороны. Впрочем, впоследствии он покинул службу и переквалифицировался в волонтера. Теперь певец поделился, что будет делать, если получит повестку.

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Сергей Танчинец признался, что будет делать, если получит повестку

Артист объяснил, что стоит на учете и если получит повестку, то будет действовать по закону.

Конечно, сейчас может прийти повестка. Я стою на учете. Если придет повестка, я на нее, конечно, отреагирую так, как надо отреагировать,

– отметил исполнитель.

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Чем Сергей Танчинец занимался в начале войны

С началом полномасштабного вторжения лидер БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ переехал в Мукачево. Там он пошел в военкомат и записался в территориальную оборону.

"Я прошел медкомиссию. Я начал процесс оформления документов, побыл около недели в территориальной обороне. Это мой был порыв логичен – пойти в военкомат. Я сориентировался, находясь там неделю. Я понял, что все, чем я буду заниматься, это патрулировать Мукачево", – рассказал артист.

Впоследствии Сергей решил, что он может помочь больше, если станет волонтером.

"Было принято решение, что я пошел работать дальше волонтером, пытался внести какой-то вклад уже другим способом", – объяснил Танчинец.

Известно, что спустя некоторое время батальон, в который вступил исполнитель, отправили на передовую. Однако сначала об этом никто не знал, поэтому вместо того, чтобы патрулировать улицы, музыкант занялся волонтерством и благотворительными выступлениями.