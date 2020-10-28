Украинский музыкант Сергей Бабкин поделился с поклонниками новостью о создании новой композиции. Он записал англоязычную песню вместе со своей 10-летней дочерью.

Известный украинский певец и участник группы "5'nizza" Сергей Бабкин каждый раз удивляет новыми музыкальными новинками. После того, как музыкант снял в своем клипе "Бомба-ракета" жену Снежану, теперь он будет удивлять композицией, которая была записана в дуэте с дочкой. Об этом музыкант сообщил в своем инстаграм-профиле.

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Так, артист записал песню вместе со своей 10-летней дочкой Веселиной. Сергей Бабкин поделился кадром из студии звукозаписи. На нем Веселина позирует в наушниках перед микрофоном. Пока неизвестно, когда выйдет совместная песня.

В подписи к фотографии музыкант признался, что записать композицию с дочкой – было его мечтой, которая наконец осуществилась. Кроме того, именно у дочери Веселины появилась идея о первой англоязычной песне в музыкальной карьере певца. Сергей Бабкин отметил, что авторами слов стали они оба.

Вчера наконец сбылась моя мечта! Точнее сказать – наша мечта с Веселиной. Мы записали совместную песню! Авторы – мы оба. Доченька давно хотела, чтобы у папы появилась песня на английском языке. Признаться честно, мне тоже этого хотелось. И вот это случилось. Ура!

- написал музыкант.

Сергей Бабкин добавил, что тот вечер, когда они записывали песню, стал для него необычайным опытом. Музыкант выразил надежду на то, что песней он сможет начать творческий путь Веселины, а по его словам, этого Сергею очень хотелось бы.

Напомним, что Сергей и Снежана Бабкины воспитывают троих детей: дочь Веселину, сыновей Артура и Елисея. Звезды часто делятся трогательными семейными фотографиями. Одну из недавних можно посмотреть в этом материале.