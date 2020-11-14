Популярный украинский певец Сергей Бабкин выпустил долгожданный трек, к созданию которого присоединилась его 10-летняя дочь Веселина.

Новый видеоролик украинский певец опубликовал на официальной странице в ютубе. Англоязычную песню Because you love (Потому что ты любишь) Сергей Бабкин исполнил вместе со своей 10-летней дочкой Веселиной.

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Звездный отец презентовал и клип к песне. В нем он с дочкой развлекается и гуляет в осеннем парке. Также представлены отрывки видео, как Сергей и Веселина записывали песню в студии.

Первая англоязычная песня за всю мою 18-летнюю творческую жизнь. Идея написания песни принадлежит моей дочери – Веселине Бабкиной. Именно она вдохновила меня. Писали вместе. Впервые в моем сольном, авторском потоке я был не один. Со мной была моя дочь!

– прокомментировал песню Сергей Бабкин.

Также музыкант признался, что эта композиция является для него особенной. Он поблагодарил Веселину за то, что она уговорила его на такой смелый и душевный шаг. Сергей Бабкин убежден в том, что эта песня не оставит равнодушным никого. Ни тех, кто уже познакомился с творчеством музыканта, ни тех, кто сделает это впервые.

Действительно, композиция и трогательное видео нашли отклик в сердцах пользователей сети: "Сергей, дуэт с Веселиной просто волшебный! Поздравляю и надеюсь на продолжение", "Как же вам повезло друг с другом! Очень душевная и теплая премьера", "Замечательная песня, магическая", "Очень душевно, уютно и с любовью", – написали поклонники в комментариях под видео.

Смотреть Сергей и Веселина Бабкины – Because you love видео онлайн: