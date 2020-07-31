Сергей Бабкин презентовал танцевальный хит "Бомба-Ракета": видео
Украинский певец Серий Бабкин порадовал поклонников премьерой песни. На этот раз он удивил всех танцевальным треком "Бомба-Ракета", который уже разлетелся по сети.
Утро 31 июля началось с фантастической премьеры от Сергея Бабкина. Любимец миллионов в разгар летней поры на официальном ютуб-канале представил танцевальный сингл, в котором продемонстрировал себя, как вспыльчивый и взрывной артист. "Бомба-Ракета" отправила слушателей в новую музыкальную галактику Сергея Бабкина.
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Сергей Бабкин в своем творчестве неоднократно соединял различные стили и жанры. Он является автором чрезвычайно чувственных баллад и взрывных треков, всегда экспериментирует и не собирается останавливаться на одном жанре.
Дату релиза новой композиции с космическим названием артист выбрал не просто так. Именно в этот день 49 лет назад первые астронафты проехали на лунном вездеходе Lunar Rover Vehicle по поверхности Луны.
"Бомба-ракета" – это песня-настроение, после-состояние, в котором я находился, когда писал ее. Я обожаю это словосочетание и использую его часто тогда, когда хочу описать что-то очень крутое. Для меня – это настоящее "вау". Понятно же, что этот сингл про ту бомбу-ракету, которая каждый день со мной, заставляет меня лететь в космос и чувствовать себя земным жителем с неземными эмоциями,
– рассказал певец.
Сергей Бабкин – "Бомба-ракета": слушайте песню онлайн