Украинский певец Серий Бабкин порадовал поклонников премьерой песни. На этот раз он удивил всех танцевальным треком "Бомба-Ракета", который уже разлетелся по сети.

Утро 31 июля началось с фантастической премьеры от Сергея Бабкина. Любимец миллионов в разгар летней поры на официальном ютуб-канале представил танцевальный сингл, в котором продемонстрировал себя, как вспыльчивый и взрывной артист. "Бомба-Ракета" отправила слушателей в новую музыкальную галактику Сергея Бабкина.

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Сергей Бабкин в своем творчестве неоднократно соединял различные стили и жанры. Он является автором чрезвычайно чувственных баллад и взрывных треков, всегда экспериментирует и не собирается останавливаться на одном жанре.

Дату релиза новой композиции с космическим названием артист выбрал не просто так. Именно в этот день 49 лет назад первые астронафты проехали на лунном вездеходе Lunar Rover Vehicle по поверхности Луны.