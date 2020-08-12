Представители столичных властей поторопились проинформировать киевлян о запланированных съемках фильма Netflix. Главной звездой ленты станет Жан-Клод Ван Дамм. Какие улицы и когда будут перекрытыми – узнавайте в материале.

Список улиц, которые будут перекрыты на время съемок

По официальным данным Киевского городского совета, съемки фильма The Last Mercenary ("Последний наемник") пройдут с 10 по 26 августа. На время работы над лентой Netflix планируют перекрыть несколько улиц. Представители столичной власти уже составили список мест, где будет ограничено движение транспорта в августе.

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12 августа, 05:00 – 14:00: будет перекрыта улица Гоголевская в квартале от Владимира Винниченко до Сечевых Стрельцов и ограничено движение транспорта на улице Сечевых Стрельцов

будет перекрыта улица Гоголевская в квартале от Владимира Винниченко до Сечевых Стрельцов и ограничено движение транспорта на улице Сечевых Стрельцов 14 августа, 05:00 – 21:00 : съемки пройдут на улице Константиновской (в квартале от Заводской до Оленовской и от Заводской до Юрковского)

: съемки пройдут на улице Константиновской (в квартале от Заводской до Оленовской и от Заводской до Юрковского) 17 августа, 05:00 – 18:00: перекроют переулок Электриков (в квартале от Заводской до переулка Электриков)

перекроют переулок Электриков (в квартале от Заводской до переулка Электриков) 17 августа, 14:00 – 21:30: съемки будут проходить на улице Промышленной, 4 (под Южным мостом)

съемки будут проходить на улице Промышленной, 4 (под Южным мостом) 18 августа, 05:00 – 14:00: съемочную площадку развернут на улицах Сечевых Стрельцов и Гоголевской

съемочную площадку развернут на улицах Сечевых Стрельцов и Гоголевской 25 августа, 05:00 – 21:00: съемки запланированы на улице Ярославской (в квартале от Набережно-Крещатицкой до Почайнинской).

Что известно о фильме с Жан-Клодом Ван Даммом

Впервые о съемках фильма Netflix в Киеве стало известно в последние дни июля 2020 года. Тогда министр Александр Ткаченко объявил, что в Украину приехал голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм. Звезда боевиков снимется в новой ленте The Last Mercenary. Съемочную площадку планируют развернуть как в Киеве, так и во Франции, где будут происходить главные события фильма.

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По сюжету, бывший агент спецслужб, которого сыграет Ван Дамм, вынужден приехать в Париж. Его сына обвиняют в торговле оружием и наркотиками. Поскольку мужчина является политиком, в фильме раскроют интриги, которые происходят на государственном уровне. Кроме этого, лента получится комедийной, ведь главные герои будут попадать в курьезные ситуации в погоне за правдой.

Это чрезвычайно увлекательный проект, который позволяет мне поработать в новом жанре. Я всегда был фанатом Жан-Поля Бельмондо и надеюсь по-своему воспринимать такие боевики. Сценарий сочетает все эти элементы очень удачно: прекрасная история с эмоциями, обилием экшна и юмора,

– поделился Жан-Клод Ван Дамм.



Жан-Клод Ван Дамм в Украине / Фото Facebook / @ОлександрТкаченко