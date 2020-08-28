Американская певица Селена Гомес и южнокорейская группа BLACKPINK неожиданно презентовали клип и сингл Ice Cream. Всего за несколько часов ролик набрал 20 миллионов просмотров.

Клип и песню презентовали сегодня, 28 августа. И он уже стал вирусным, поскольку дуэт популярной женской корейской группы BLACKPINK и известной американской певицы Селены Гомес очень удивил фанатов обеих сторон. Ролик появился на официальном ютубе группы.

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Видео очень яркое и необычное, ведь отражает тематику лета и мороженого. Селена появлялась в трех образах и каждый раз поражала стройной фигурой.

Первым был бело-розовый полосатый купальник и морская бескозырка. А вторым – летний персиковый комбинезон. Волосы были уложены с помощью синего платка. Для третьего образа певица надела черную спортивную майку и мини шорты. Look дополняли оранжевые солнцезащитные очки и зеленый теннисная кепка.

Девушки из группы BLACKPINK были в разных летних нарядах, тоже были не менее яркие и разноцветные. Только за 5 часов клип набрал более 20 миллионов просмотров.

BLACKPINK – Ice Cream (with Selena Gomez) – смотреть видео онлайн: