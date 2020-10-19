В Украине начал приобретать популярность видеоманифест Bayduzhe. В нем различные творческие личности призывают молодежь голосовать на выборах. Главным слоганом являются слова: "Безразлично кто ты, если тебе не безразлично"

Две недели назад общественная организация Global Office в рамках инициативы #вліпизасебе (которая представляет себя как независимая) выпустила видеоманифест BAYDUZHE. Ролик опубликовали на странице в ютубе.

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Опираясь на результаты соцопроса Центра Разумкова, на прошлогодних парламентских выборах проголосовало лишь 27% украинской молодежи. А потому организация решила представить голосование как модное и стильное, и сделать это доступно.

В видеоманифесте приняли участие Киевские, львовские, харьковские и одесские блогеры, музыканты, хореографы, фотографы и многие другие творческие личности. Съемкой ролика занималось агентство ANGRY. А саму композицию создал Киевский саундпродюсер Koloah и музыкант OTOY.

В ролике снимались украинские музыканты и блогеры / Пресс-служба

Организация отмечает, что не имеет целью продвигать определенного кандидата или партию, а лишь мотивировать молодежь голосовать. Главный слоган манифеста: "Безразлично кто ты, если тебе не безразлично". В ролике разные по внешности и профессии молодые люди объединяются ради того, чтобы заявить о себе.

Это вопрос уважения к самому себе. Мы сейчас находимся в переменном периоде для мира, нашей страны в частности. Надеяться на то, что наш отец или бабушка с дедушкой выберут за нас лучшее будущее, или же это сделают наши соседи – очень зря. Мы же не посылаем к зубному наших знакомых, когда зуб болит у нас,

– прокомментировал трек его соавтор, музыкант OTOY.

Авторы текста отмечают, что они изменили акценты с "от вас зависит будущее страны. Проголосуйте за нее" на "Вы имеете право быть такими, какими вам хочется. Проголосуйте за себя". Текст манифеста подчеркивает, что не важно, откуда ты, какая у тебя работа или образование, ты все равно является гражданином страны.

Смотреть видеоманифест онлайн: