В воскресенье, 6 декабря, дочери певицы Славы Каминской Лауре исполнилось 5 лет. Поздравить девочку с днем рождения звездная мамочка решила вместе с бывшим мужем Эдгаром Каминским. Бывшие супруги покорили сеть гармонией на семейном празднике.

Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская более полутора лет назад рассталась с известным пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Разрыв пары был громким и скандальным, однако бывшим все же удалось забыть старые обиды и сохранить хорошие отношения ради двоих общих детей – дочери Лауры и сына Леонарда. На личной странице в инстаграме певица опубликовала чувственное фото с бывшим и призналась, какие отношения между ними сейчас.

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Вместе бывшая пара праздновалоа день рождения дочери Лауры, праздник для которой в этом году устроили дома из-за карантинных ограничений. Слава Каминская не стала скрывать, что это был "один из самых душевных вечеров этого года".

Артистка отметила, что с Эдгаром Каминским они связаны навсегда и всегда будут семьей, даже несмотря на то, что живут не под одной крышей. По словам звезды, сейчас между ними царит понимание и уважение.

Если вовремя переступить через обиды и мнимые принципы, можно остаться счастливыми навсегда... Именно эти новые, но более осознанные отношения хочется строить и сохранять,

- интригующе написала Слава Каминская.

Трогательное сообщение она дополнила милым фото с Эдгаром Каминским, которое умилило сеть. Певица, одетая в костюм яркого красного цвета, нежно прижалась к бывшему мужу сзади, прижавшись к его плечу. Слава Каминская улыбалась на камеру и не скрывала своего восторга от семейного вечера.



Слава Каминская с бывшим мужем Эдгаром / Фото Instagram / @babaslavka

Напомним, что Слава Каминская снова решилась публично говорить об отношениях с Эдгаром лишь после того, как пластический хирург разошелся с любимой Ольгой Богатой. Роман пары завершился якобы из-за того, что влюбленность так и не переросла в любовь. Сама певица наладила личную жизнь, однако своего избранника не афиширует.