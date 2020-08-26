Герцогиня Сассекская впервые за долгое время дала откровенное интервью. Разговаривала она с известной американской журналисткой и феминисткой Глорией Стейн во дворе их нового имения в Санта-Барбаре, США. Меган Маркл в видеоролике выглядела очень веселой и счастливой.

39-летняя Меган Маркл продолжает активно выступать за важность голосования на предстоящих президентских выборах в США, поэтому в новом интервью она решила пообщаться с 86-летней журналисткой именно на эту тему. В новом видео, опубликованном на фан-страницах Меган Маркл в Инстаграме, а также на странице женской организации MAKERS Women. Полный текст интервью должен появиться в сети уже сегодня.

Интересно Меган Маркл и принц Гарри приняли участие в благотворительном мероприятии в Лос-Анджелесе: фото

В новом черно-белом видео можно увидеть новую жизнь Меган и принца Гарри в США после их переезда из Великобритании. Съемка проходила в заднем дворе их дома, который они недавно приобрели после финансовых проблем.

Для интервью Меган удобно уселась в деревянном кресле, а у ее ног лежали собаки супругов Гай и Пула. Герцогиня Сассекская была одета в белую футболку и широкие белые штаны с черной полоской, а ее голову украшала шляпа. Женщина выглядела очень расслабленной и счастливой, что трудно было не заметить на видеокадрах.

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Позади главной героини фанаты смогли увидеть часть их нового дома, который выглядит очень уютным и красивым. Рядом с домом можно разглядеть небольшое ранчо, на котором, вероятно, супруги держат животных.