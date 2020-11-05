Netflix готовится к потрясающей премьере осени – новым эпизодам сериала "Корона". 4 сезон проекта стартует уже с 15 ноября, поэтому зрители смогут увидеть бракосочетание и первые разочарования принцессы Дианы. Однако почему кадры будут содержать пометку "не для слабонервных" – узнавайте в материале.

Принцесса Диана в сериале "Корона"

По данным таблоида The Daily Mail, авторы сериала "Корона" хотели показать историю принцессы Дианы без украшений. Поэтому и пищевые расстройства, от которых страдала Леди Ди, они не обошли вниманием.

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Симптомы булимии у нее проявились сразу после помолвки с принцем Чарльзом. В браке эта болезнь принцессы Дианы прогрессировала. Поэтому в трех сериях "Короны" появится предупреждение от авторов: "В следующем эпизоде есть сцены расстройства пищевого поведения, которые могут вызвать у некоторых зрителей беспокойство".

Чтобы тщательно и без искажений фактов обрисовать этот этап жизни Леди Ди, продюсеры сотрудничали с организацией по борьбе с расстройством пищевого поведения BEAT. Следовательно, в предупреждении от Netflix будет также контактная информация центра, куда люди с булимией могут обратиться за помощью.

Интересно, что сама принцесса Диана не боялась откровенно говорить о своем диагнозе. Это, по словам актрисы Эммы Коррин, сыгравшей знаменитую красавицу, впечатляет даже сегодня.

Она была очень откровенна в отношении болезни, которая, я думаю, была невероятно прогрессивной в то время... Это было важно для нее. Я думаю, для каждого, кто имел те же проблемы, приятно было бы увидеть подобную историю на экране, – рассказала Эмма Коррин.



Эмма Коррин в роли принцессы Дианы / Фото Netflix

Что известно о 4 сезоне "Короны"

Новые эпизоды сериала "Корона" покажут жизнь королевской семьи с 1979 до 1990 года. Зрители смогут увидеть, как принцесса Диана присоединяется к британской монархии. После роскошной свадьбы с Чарльзом картинка идиллии резко меняется, а Леди Ди не сможет назвать себя счастливой. Ситуация будет обостряться из-за любовного треугольника с Камилой Паркер.

Не сладко будет и королеве Елизавете II. Ее Величество не будет разделять политических взглядов Маргарет Тэтчер, а конфликт между двумя влиятельными женщинами будет только обостряться.

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