Когда нужно выкопать морковь и свёклу, чтобы они долго хранились: крайний срок

Правильное время сбора овощей поможет сделать срок их хранения максимально длинным. Особенно это касается моркови и свёклы.

Во время сбора урожая учитывают сорт, климат, погоду и внешний вид. Все эти факторы в комплексе помогут не прогадать, когда собирать урожай. Собрали несколько простых советов, какое время лучше выбрать.

Это важно Что нужно успеть сделать в саду до конца октября

Когда выкапывать морковь и свёклу

Отдельные нетерпеливы огородники могут выкапывать морковь и свёклу уже в начале сентября. Однако это часто бывает слишком быстро, потому что до октября они еще могут значительно вырасти. Соответственно, урожай будет лучше. Потому что в сентябре преимущественно достаточно тепло, иногда падают дожди, и это помогает развиваться плодам.

Лучшее проводить сбор урожай в октябре. Если не успели в первой половине месяца, то можно во второй. Оптимально это сделать в середине месяца. Но важно, чтобы не было мощных ночных заморозков. Свекла и морковь выдержат температуру –1-2.

Кстати, можно окучить их почвой, чтобы уберечь надземную часть плодов от холода. Тогда они переживут незначительные заморозки. Однако до ноября сбор урожая точно нужно закончить.

Как правильно выкапывать морковь и свёклу

Когда выкапываете морковь или свёклу, старайтесь резко не вытаскивать из земли, потому что это может повредить их. Лучше всего делать это лопатой или вилами. Землю нужно немного подкопать сбоку и вытащить, держа за листья.

Землю из плодов следует отряхнуть руками, надев перчатки. Потому что инструментом можно разрушить урожай.

Оптимально извлекать плоды утром, когда на улице сухо и солнечно. Тогда нужно отрезать ботву острым ножом. Когда морковь и свёкла собраны, их сушат на солнце до вечера, постелив под них какую-нибудь ткань или целлофан.