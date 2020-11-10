Ежегодные итоги различных компаний обычно выходят в ноябре каждый год, поэтому рейтинг журнала Forbes не стал исключением. Согласно информации редакции украинской версии журнала, самый большой доход в 2019 году было у исполнителя Олега Винника.

Новые данные появились в ноябрьском номере журнала Forbes. Первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых звезд украинского шоу-бизнеса занял "покоритель волчиц" Олег Винник. За 2019 год мужчина смог заработать около 5,6–7 миллионов долларов за 50 проведенных концертов. За 2020 год его заработки значительно сократились из-за пандемии коронавируса. Мужчина смог провести только онлайн-концерт на НСК "Олимпийский", на который было продано 79 тысяч виртуальных билетов за 7–20 долларов.

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В издании также добавляют, что Олег Винник не соглашается участвовать в рекламных кампаниях, которые оплатят его работу дешевле, чем 100 тысяч долларов, а его 45-минутное выступление на новогоднем корпоративе обходится в 50 тысяч долларов. Мужчина также успешен в социальных сетях – вовлеченность пользователей на страницах в Фейсбуке и Инстаграме является одной из самых высоких.