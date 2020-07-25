В то время как отдыхающие со всей Украины хлынули на пляжи Одессы, Государственное агентство Украины по туризму и курортам не советует выбирать море для летнего отдыха в этом году. В качестве альтернативы туристам предлагают отдых у озер, рек и водохранилищ. О лучших речных пляжах читайте в материале.

Прогнозы экспертов и специалистов оправдались, ведь в этом году в Украине сильно развит внутренний туризм. Такой бешеный поток отдыхающих на пляжах Одессы вызван боязнью многих покидать страну в период пандемии коронавируса, которая не идет на спад. Впрочем, многие туристы не придерживаются мер безопасности, скапливаются, пренебрегают дистанцией и ношением маски, сообщает 24 канал.

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Чтобы не подхватить COVID-19 на пляжах в Одессе, выбирайте отдых, который будет более безопасным и не подвергнет вас опасности. LifeStyle 24 собрал подборку речных пляжей Украины, которые вам непременно понравятся.

Пляж "Центральный"

Где: Киев, Труханов остров

Чтобы попасть на пляж "Центральный", вам надо всего лишь перейти пешеходный мост на Труханов остров. Расположен пляж в центре Киева, недалеко от метро "Почтовая площадь". Пляж регулярно убирается. На территории пляжа не проголодаетесь, ведь есть множество кафе с едой, где вкусно накормят. Преимущества пляжа – невероятная красота природы вокруг, много свободного места для пикников и просто отдыха. С береговой линии открывается вид на башни стадиона Динамо, Арку дружбы народов и склоны Владимирской горки. Если смотреть лицом на Центральный пляж, то немного влево от моста находится парашютная вышка.



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Пляж "Пушкинский"

Где: Черкассы

На пляже "Пушкинский" установлена спасательная вышка, детская площадка, хорошо обустроенные дорожки, есть зонтики и лежаки. За вашим комфортным отдыхом следят спасатели, которые есть на территории с 10 до 19 часов. Также на территории есть 3 туалета: для женщин, мужчин и людей с инвалидностью. После реконструкции этот пляж стал самым любимым в городе. Днепр так широко разлился, что кажется, будто вы находитесь не на реке, а на море.



Пляж "Пушкинский" в Черкассах

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Пляж "Мануйловский"

Где: Днепр

Расположен он сразу при съезде с Нового моста. Доехать до него можно как на общественном транспорте, так и на личном автомобиле. "Мануйловский" пляж работает круглосуточно, на территории дежурят спасатели. На пляже есть раздевалки, душевые кабинки, туалеты и питьевые фонтаны. Если вы боитесь сгореть на солнце, то можете выбрать себе место под крышей. Неподалеку есть кафе и беседки в которых можно поесть и отдохнуть.



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Пляж "Золотой берег"

Где: Чернигов

"Золотой берег" – единственный официальный пляж города. В преддверии начала купального сезона коммунальщики завозят туда песок, а водолазы обследуют дно. Открытие сезона обычно происходит в середине июня. Есть платная стоянка, на пляже парковаться запрещено.

Длина пляжа – 300 метров. Есть спортивная площадка, туалеты, команда спасателей, медики, баня, палатки, где продают воду, пиво и хот-доги, колонки с проточной водой, раздевалки, лавочки с крышей, батут, теннисный стол и даже работают велорикши.

Добраться до пляжа можно либо по асфальтированной дороге, которая начинается в центральном парке культуры и отдыха, либо через Красный мост.



Пляж "Золотой берег" в Чернигове

Журавлевский гидропарк

Де: Харьков

Журавлевский гидропарк – это популярное место для отдыха харьковчан. На территории расположены бесплатные и платные пляжи. Платный пляж "Акважур" оборудован зонтами и лежаками. На пляже можно поиграть в настольный теннис или покататься на лодке. На территории пляжа есть медпункт, а за безопасностью следят спасатели. Для детей есть водные горки, детский городок и батуты.



Журавлевский гидропарк у Харькове