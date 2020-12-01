Самая популярная музыка 2020 года: рейтинг от Spotify
Стриминговый сервис Spotify ежегодно подводит музыкальные итоги и определяет самые популярные треки, исполнителей, альбомы и плейлисты. Кто попал в рейтинг 2020 года, узнавайте на LifeStyle 24.
Уже традиционно Spotify представил списки лучших исполнителей, альбомов, песен и плейлистов, которые оценили в 320 миллионов пользователей со всего мира. Самый ожидаемый музыкальный рейтинг 2020 года далее.
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Самые популярные певцы 2020 года
- Bad Bunny
- Дрейк
- J Balvin
- Juice WRLD
- The Weeknd
Самые популярные певицы 2020 года
- Билли Айлиш
- Тейлор Свифт
- Ариана Гранде
- Дуа Липа
- Холзи
Самые популярные песни 2020 года
- The Weeknd – Blinding Lights
- Tones And I – Dance Monkey
- Родди Рик – The Box
- Imanbek and SAINt JHN – Roses
- Дуа Липа – Don't Start Now
Самые популярные альбомы 2020 года
- Bad Bunny – YHLQMDLG
- The Weeknd – After Hours
- Post Malone – Hollywood’s Bleeding
- Гарри Стайлс – Fine Line
- Дуа Липа – Future Nostalgia
Самый популярный плейлист 2020 года
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