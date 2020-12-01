Стриминговый сервис Spotify ежегодно подводит музыкальные итоги и определяет самые популярные треки, исполнителей, альбомы и плейлисты. Кто попал в рейтинг 2020 года, узнавайте на LifeStyle 24.

Уже традиционно Spotify представил списки лучших исполнителей, альбомов, песен и плейлистов, которые оценили в 320 миллионов пользователей со всего мира. Самый ожидаемый музыкальный рейтинг 2020 года далее. Интересно Клип System Of A Down набрал миллиард просмотров: видео шестого рекордного рок-трека Самые популярные певцы 2020 года Bad Bunny Дрейк J Balvin Juice WRLD The Weeknd Самые популярные певицы 2020 года Билли Айлиш Тейлор Свифт Ариана Гранде Дуа Липа Холзи Самые популярные песни 2020 года The Weeknd – Blinding Lights Tones And I – Dance Monkey Родди Рик – The Box Imanbek and SAINt JHN – Roses Дуа Липа – Don't Start Now Самые популярные альбомы 2020 года Bad Bunny – YHLQMDLG The Weeknd – After Hours Post Malone – Hollywood’s Bleeding Гарри Стайлс – Fine Line Дуа Липа – Future Nostalgia Самый популярный плейлист 2020 года Today's Top Hits (более 27 миллионов подписчиков)