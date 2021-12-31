Новый год-2022: красивые поздравления в стихах и прозе

С 31 декабря на 1 января весь мир отмечает наступление Нового года. Если вы уже выбрали в чем будете встречать наступающий год, новогоднее меню составили, а подарки всем купили – тогда остается только найти красивые поздравления с Новым годом для друзей и близких.

2022 год пройдет под знаком Водяного Тигра. Этот хищник обладает незаурядной мудростью, смелостью и задором. Поэтому в Новом году лучше сосредоточить свое внимание на совершенствовании своих талантов.

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Лучшие поздравления с Новым годом в прозе

В праздник Нового года мы искренне стремимся быть вместе со своими самыми дорогими, дарить им свою любовь и заботу. В это волшебное время отовсюду съезжаются в родной дом близкие, настежь распахнуты ворота каждого дома в ожидании добра, счастья, крепкого здоровья, оберегом горят на праздничном столе огни – так было с древних времен и будет всегда, пока живут в сердце чувства большой семьи, любовь к ближнему, единение и согласие.

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С Новым годом вас! От всей души желаю всем большого человеческого счастья, крепкого здоровья, достатка, семейного благополучия, мира, тепла и любви в душе и сердце и Божьей благодати в ваш уютный дом!

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Поздравляю С Новым годом! Желаю, чтобы вся жизнь была, как новогодняя ночь. Пусть любовь пьянит, как игристое шампанское, вокруг взрываются хлопушки счастья, пространство озаряют фейерверки успеха, а судьба регулярно оставляет осуществленные желания под елкой твоих мечтаний!

Поздравление С Новым годом 2022 в прозе / Фото Pixabay

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Наступил год Водяного Тигра! Пусть жизнь наполняется светлыми моментами, а твои смелость и мудрость помогают достигать высот, добиваться желаемого, находить искомое и идти вперед к своей заветной мечте! С Новым годом!

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Поздравляю С Новым годом-2022! Пусть же он завалит вас охапкой светлых надежд, искренних улыбок и оригинальных подарков. А еще – заметет вьюгой денежных купюр, закружит в водовороте романтических чувств, заморозит проблемы и согреет страстными поцелуями. Пусть грядущий год будет счастливым!

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Пусть Новый год станет еще одним поводом для свершения самых сокровенных желаний! Желаю, чтобы это время стало годом свершений! Пусть все твои желания и мечты будут светлыми и чистыми, а их свершение немедленным и беспрепятственным! Здоровья тебе и много радостей в этом 2022!

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С Новым годом! Желаю в эту волшебную ночь, чтобы только счастье входило в ваш дом, а с ним здоровье, любовь и удача. Пусть везет во всем и всегда, а мечты начинают сбываться с первыми ударами курантов. Во всех начинаниях пусть непременно ждет успех, а чудо новогодней ночи не покинет вас весь год!

Красивые поздравления с Новым годом 2022 в прозе / Фото Unsplash

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С Новым годом! Желаю, чтобы в этом году исполнялись все, даже самые маленькие, мечты. Чтобы стало больше тепла, открылось больше возможностей, появились невероятные перспективы, новые друзья, горел огонь в домашнем очаге, играла улыбка на лицах близких. Пусть сбудется самое заветное!

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Искренне поздравляю вас с Новым годом! Желаю весь следующий год быть в окружении исключительно доброжелательных и позитивных людей, испытывать только приятные эмоции и радоваться каждому прожитому дню. Пусть этот Новый Год станет для Вас особенным!

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Хочу поздравить с Новым годом! Желаю сказки и чудес в наступающем новом году! Пусть все желания исполнятся, самые заветные, необычные, долгожданные. Пусть Новый год принесет в Ваш дом новые успехи и достижения, новые радостные эмоции, счастье и любовь!

Поздравления с Новым годом-2022 в стихах

З новим роком привітаю

І тихенько побажаю,

Щоб вогні палали ясно,

В домі було завжди щастя,



Щоб новий прийдешній рік

Дав вам свято на весь вік.

Хай вас радує життя.

Вас вітаю щиро я!

***

З роком Тигра я вітаю,

Хай щасливим буде він,

Принесе нехай вам вихор

Позитивних тільки змін.

Хай успішними лиш будуть

Починання ваші всі,

Біди вас нехай забудуть,

Буде хай любов в житті.

Поздравления с Новым годом 2022 в стихах / Фото Unsplash

***

Коли проб'є дванадцята година,

І старий рік зустрінеться з Новим,

Хай пощастить і Вам, і всій родині,

Всміхайтесь і радійте нині!

Хай казку принесе на крилах вечір,

І казка, щоб затрималась на вік,

І під ялинку, щоб чарівні речі

Приніс Вам щедрий дядько Новий Рік!

***

З Новим роком, любі друзі!

Хай він почнеться в білій смузі,

І світлі будуть його дні,

Щасливі, добрі і ясні!

В душі хай буде світло й чисто,

Хай світить сонце променисте.

Натхнення, затишку, тепла,

Любові, миру і добра!

***

В новорічну ніч казкову

Зичу долю вам шовкову,

Щоб в любові та добрі

Проживали усі дні!

Щоб у вашій в оселі

Празники були веселі,

Щоб у кожному куточку

Музика лилась дзвіночком!

Красивые поздравления с Новым годом 2022 в стихах / Фото Unsplash

***

На ялинці загорілись

Таємничі вже вогні.

З Новим роком вас вітаю!

Щастя всій вашій рідні.

Щоб бажання, що сказали

В небо ви у пізній час,

Всі здійснились неодмінно,

Був завжди добробут у вас.

Старий рік забрав хвороби,

Ваші біди та жалі,

Тільки в радості й мирі

В новім році, щоб жили.

***

Хай здійсниться казка новорічна!

Хай любов гаряча буде й вічна,

Хай достатку повна хата буде,

Вільний подих хай наповнить груди!

Хай щастить, удача хай сміється,

І найважча справа хай вдається.

Рік Новий, чарівний та казковий

Мрії хай здійснить обов'язково!

***

Знову Новий рік

У сніговій шапці на порозі!

Уповільнює час хід,

Лише одна мрія в дорозі.

Щастя нам несе в жмені

Те, що в житті не зустрічали.

Мені, будь ласка, прости

Торішні печалі.

Я в дванадцятій годині

У сукні білосніжному

Свято у серці принесу

Поцілую ніжно!

***

Нехай у новорічну ніч

Злетять турботи з Ваших пліч!

Бажаємо, щоб всі мороки

Вас обминали чемно боком,

А успіхи в новому році

Чекали Вас на кожнім кроці

І грубих грошей повен міх

Щоб заробили Ви за рік!

У переддень Різдвяних свят

Бажаємо дзвінких коляд,

Щоби здоров’я, як граніт,

Бог дарував на сотню літ,

Безміри щастя в році цім!

Віншуємо це щиро всім!