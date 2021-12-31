Новый год-2022: красивые поздравления в стихах и прозе
Источник:24 канал
С 31 декабря на 1 января весь мир отмечает наступление Нового года. Если вы уже выбрали в чем будете встречать наступающий год, новогоднее меню составили, а подарки всем купили – тогда остается только найти красивые поздравления с Новым годом для друзей и близких.
2022 год пройдет под знаком Водяного Тигра. Этот хищник обладает незаурядной мудростью, смелостью и задором. Поэтому в Новом году лучше сосредоточить свое внимание на совершенствовании своих талантов.
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Лучшие поздравления с Новым годом в прозе
В праздник Нового года мы искренне стремимся быть вместе со своими самыми дорогими, дарить им свою любовь и заботу. В это волшебное время отовсюду съезжаются в родной дом близкие, настежь распахнуты ворота каждого дома в ожидании добра, счастья, крепкого здоровья, оберегом горят на праздничном столе огни – так было с древних времен и будет всегда, пока живут в сердце чувства большой семьи, любовь к ближнему, единение и согласие.
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С Новым годом вас! От всей души желаю всем большого человеческого счастья, крепкого здоровья, достатка, семейного благополучия, мира, тепла и любви в душе и сердце и Божьей благодати в ваш уютный дом!
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Поздравляю С Новым годом! Желаю, чтобы вся жизнь была, как новогодняя ночь. Пусть любовь пьянит, как игристое шампанское, вокруг взрываются хлопушки счастья, пространство озаряют фейерверки успеха, а судьба регулярно оставляет осуществленные желания под елкой твоих мечтаний!
Поздравление С Новым годом 2022 в прозе / Фото Pixabay
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Наступил год Водяного Тигра! Пусть жизнь наполняется светлыми моментами, а твои смелость и мудрость помогают достигать высот, добиваться желаемого, находить искомое и идти вперед к своей заветной мечте! С Новым годом!
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Поздравляю С Новым годом-2022! Пусть же он завалит вас охапкой светлых надежд, искренних улыбок и оригинальных подарков. А еще – заметет вьюгой денежных купюр, закружит в водовороте романтических чувств, заморозит проблемы и согреет страстными поцелуями. Пусть грядущий год будет счастливым!
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Пусть Новый год станет еще одним поводом для свершения самых сокровенных желаний! Желаю, чтобы это время стало годом свершений! Пусть все твои желания и мечты будут светлыми и чистыми, а их свершение немедленным и беспрепятственным! Здоровья тебе и много радостей в этом 2022!
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С Новым годом! Желаю в эту волшебную ночь, чтобы только счастье входило в ваш дом, а с ним здоровье, любовь и удача. Пусть везет во всем и всегда, а мечты начинают сбываться с первыми ударами курантов. Во всех начинаниях пусть непременно ждет успех, а чудо новогодней ночи не покинет вас весь год!
Красивые поздравления с Новым годом 2022 в прозе / Фото Unsplash
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С Новым годом! Желаю, чтобы в этом году исполнялись все, даже самые маленькие, мечты. Чтобы стало больше тепла, открылось больше возможностей, появились невероятные перспективы, новые друзья, горел огонь в домашнем очаге, играла улыбка на лицах близких. Пусть сбудется самое заветное!
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Искренне поздравляю вас с Новым годом! Желаю весь следующий год быть в окружении исключительно доброжелательных и позитивных людей, испытывать только приятные эмоции и радоваться каждому прожитому дню. Пусть этот Новый Год станет для Вас особенным!
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Хочу поздравить с Новым годом! Желаю сказки и чудес в наступающем новом году! Пусть все желания исполнятся, самые заветные, необычные, долгожданные. Пусть Новый год принесет в Ваш дом новые успехи и достижения, новые радостные эмоции, счастье и любовь!
Поздравления с Новым годом-2022 в стихах
З новим роком привітаю
І тихенько побажаю,
Щоб вогні палали ясно,
В домі було завжди щастя,
Щоб новий прийдешній рік
Дав вам свято на весь вік.
Хай вас радує життя.
Вас вітаю щиро я!
***
З роком Тигра я вітаю,
Хай щасливим буде він,
Принесе нехай вам вихор
Позитивних тільки змін.
Хай успішними лиш будуть
Починання ваші всі,
Біди вас нехай забудуть,
Буде хай любов в житті.
Поздравления с Новым годом 2022 в стихах / Фото Unsplash
***
Коли проб'є дванадцята година,
І старий рік зустрінеться з Новим,
Хай пощастить і Вам, і всій родині,
Всміхайтесь і радійте нині!
Хай казку принесе на крилах вечір,
І казка, щоб затрималась на вік,
І під ялинку, щоб чарівні речі
Приніс Вам щедрий дядько Новий Рік!
***
З Новим роком, любі друзі!
Хай він почнеться в білій смузі,
І світлі будуть його дні,
Щасливі, добрі і ясні!
В душі хай буде світло й чисто,
Хай світить сонце променисте.
Натхнення, затишку, тепла,
Любові, миру і добра!
***
В новорічну ніч казкову
Зичу долю вам шовкову,
Щоб в любові та добрі
Проживали усі дні!
Щоб у вашій в оселі
Празники були веселі,
Щоб у кожному куточку
Музика лилась дзвіночком!
Красивые поздравления с Новым годом 2022 в стихах / Фото Unsplash
***
На ялинці загорілись
Таємничі вже вогні.
З Новим роком вас вітаю!
Щастя всій вашій рідні.
Щоб бажання, що сказали
В небо ви у пізній час,
Всі здійснились неодмінно,
Був завжди добробут у вас.
Старий рік забрав хвороби,
Ваші біди та жалі,
Тільки в радості й мирі
В новім році, щоб жили.
***
Хай здійсниться казка новорічна!
Хай любов гаряча буде й вічна,
Хай достатку повна хата буде,
Вільний подих хай наповнить груди!
Хай щастить, удача хай сміється,
І найважча справа хай вдається.
Рік Новий, чарівний та казковий
Мрії хай здійснить обов'язково!
***
Знову Новий рік
У сніговій шапці на порозі!
Уповільнює час хід,
Лише одна мрія в дорозі.
Щастя нам несе в жмені
Те, що в житті не зустрічали.
Мені, будь ласка, прости
Торішні печалі.
Я в дванадцятій годині
У сукні білосніжному
Свято у серці принесу
Поцілую ніжно!
***
Нехай у новорічну ніч
Злетять турботи з Ваших пліч!
Бажаємо, щоб всі мороки
Вас обминали чемно боком,
А успіхи в новому році
Чекали Вас на кожнім кроці
І грубих грошей повен міх
Щоб заробили Ви за рік!
У переддень Різдвяних свят
Бажаємо дзвінких коляд,
Щоби здоров’я, як граніт,
Бог дарував на сотню літ,
Безміри щастя в році цім!
Віншуємо це щиро всім!