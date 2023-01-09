Поздравления с Днем ангела Степана: теплые слова для именинника в стихах и прозе

9 января отличный праздник у мужчин с именем Степан. Они отмечают свой День ангела. Также в этот же день согласно церковному календарю чествуют святого Степана, который был диаконом Иерусалимской христианской общины.

По случаю Дня ангела Степана 24 канал предлагает подборку поздравлений в стихах и прозе. Это точно порадуют владельцев этого популярного имени и вызовет у них улыбку и искренние эмоции.

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День ангела Степана – поздравление в стихах

Именины у Степана –

Славное событие!

Каждый день пускай приносит

Важные открытия!

Пусть прекрасные мгновенья

Судьбу озаряют,

Радости и вдохновенья

Я тебе желаю!

***

Пусть в день твоего святого,

Ангел сил прибавит ко всему,

Чтобы жизнь не была серой,

Пусть придаст воодушевления и веры,

Побед на каждом шагу,

Достигать без колебания,

С днем ангела, Степан,

Прими поздравления!

***

Столько друзей, столько знакомых,

Ты без общения не проживешь,

Степан, дорогой, тебя поздравляю,

Ты счастье всем людям просто даешь.

И я сегодня тебе пожелаю,

Удачи, удачи и, конечно, хорошая,

Несчастье пусть от тебя отступают,

И воплотится в реальность мечта твоя!

***

Имениннику – счастье безмерного,

Имениннику – друга верного,

Имениннику – зиме самой снежной,

Имениннику – любви нежнейшей,

Имениннику – солнцу лучистому,

Имениннику – небо чистое!

Имениннику – Степану, желаю удачи.

Да будет так – а не иначе!

День ангела Степана – поздравления с именинами, стихи и проза / Фото "Радио Максимум"

Стёпе милому желаю

В ангела денёк отличный,

Чтобы счастье посещало

Даже чаще, чем обычно.

Будь всегда собой доволен,

Пусть глаза твои сияют,

Будь удачлив и проворен –

Пусть все недруги рыдают.

***

Праздников в мире много.

Именины – также праздник –

Милейше всех:

Подарки и пирог –

Все Степан, все – для тебя.

Заглядывает ангел с неба

На твой веселый праздник

И будто хочет напомнить,

Что святой у тебя есть

По имени, как и твое.

Он тебя оберегает,

Любит и предостерегает:

Любим будь и людям и Богу,

Не сторонись своего святого –

И каждый свой день именин

Отпразднуй вместе с ним.

***

Улыбнись нам, Степан,

Ты и в самом деле Богом данный

Дорогой нам всем.

Твой характер,

Твой нрав,

Луч солнышка словно,

Согрева всегда наш дом!

Рады мы тебя любить,

Твоя теща, женщина, дети,

Твой почтенный тесть,

Длинную оду оттакенную

Все мы радостно и вдохновенно

Составили ныне в твою честь.

День ангела Степана – хорошие поздравления в прозе и стихах / Фото из открытых источников

Поздравления в прозе с Днем ангела Степана

Прими наши горячие поздравления с днем твоего Ангела! В этот особый праздник хочется пожелать встречать на пути только настоящие ценности! Любовь, здоровье, взаимопонимание тебе Степан!

***

Степан, сегодня День твоего ангела-хранителя. Я поздравляю тебя и хочу пожелать, чтобы твой невидимый защитник оберегал тебя от разных бед и напастей, чтобы направлял тебя на верный путь, не давал тебе скучать и впадать в депрессию, чтобы отгонял от тебя глупые и ненужные мысли. Я хочу тебе пожелать, чтобы ты чаще улыбался, ведь когда ты улыбаешься, твой ангел светится от счастья и этот свет отражается у тебя в глазах. Пусть твой ангел оберегает тебя! Будь счастлив!

***

Поздравляю тебя от всего сердца с Днем ангела. Желаю медового счастья и сладких поцелуев, крепких объятий и надежд. Пусть жизнь твоя будет полна счастливыми рассветами и солнечным настроением, красивыми закатами и невероятной радостью души!

***

Степан, пусть сегодня Господь укажет тебе путь, по которому пойдешь дальше, в сопровождении своего ангела и верных друзей. Помни – мы тебя любим и всегда придем на помощь!

День ангела Степана – невероятные поздравления, поздравления в прозе и стихах / Фото "Радио Максимум"

Степан, от всей души поздравляем вас с именинами! Желаем, чтобы удача, успех и вдохновение были верными спутниками во всех ваших начинаниях, а здоровье, счастье и благополучие были постоянными в повседневной жизни! Чтобы накопленный жизненный опыт и мудрость помогли добиться новых высот! Пусть сбудутся все самые сокровенные желания и стремления, сохранится все хорошее, что есть в вашей жизни и увеличатся мгновения радости, любви и оптимизма. Настойчивость и терпение в решении ежедневных задач!

***

Степан, с праздником тебя! Желаю хорошего настроения, солнца, счастья, радости и удачи во всех начинаниях. Любой как кот в сметане – окружен достатком, комфортом и роскошью. Всегда верь в лучшее, достигай вершин и получай все лучшее!

***

Степан, поздравляю с Днем ангела! Пусть каждый миг приносит сотни шансов сделать жизнь еще ярче и счастливее! Пусть любая минута дарит только нрав и море позитива! И ангел-хранитель бережет тебя от всех невзгод.

***

Степан, поздравляю с чистым и светлым праздником, днем твоего ангела-хранителя. Желаю тебе никогда не сомневаться в его помощи и решениях. Иногда через испытания мы получаем ценные уроки жизни и все это происходит не зря, хоть иногда и болезненно. Желаю тебе, чтобы таких уроков было поменьше, чтобы по жизни были хорошие сюрпризы, светлые люди и радостные события.