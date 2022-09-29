С днем ангела Людмилы: теплые пожелания в стихах и прозе, красивые картинки-поздравления
Каждый год, 29 сентября свои именины отмечают Людмилы. Это имя имеет славянское происхождение и в переводе оно означает "милая людям". Порадуйте сегодня именинниц с помощью нашей подборки поздравлений.
Представительницы имени Людмилы носят довольно вспыльчивый характер и легко находят общий язык с другими людьми. Они наделены обаянием и большой внутренней энергией, а достижение успеха – это неотделимая часть их жизни, пишет 24 канал.
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Именины Людмилы в течение года празднуют:
- 8 июля;
- 28 и 29 сентября.
Поздравление с Днем ангела Людмилы в стихах
Ім’я твоє дивне – Людмила,
Це значить, що людям ти мила,
А щирість твоя й доброта
До тебе усіх привертає,
Нехай же тобі пощастить
Кохання велике зустріти
На все твоє довге життя
Без журби й каяття.
***
Потік благодаті струменить
З небесної висоти.
Твій Ангел-Охоронець присниться,
І радість відчуєш ти.
День Ангела – це подарунок.
Прийми його з чистою душею.
Людмило, нехай цей день буде вдалим,
А щастя – назавжди пробуде з тобою!
***
Ти, Людмило, наше чудо,
У світі кращої нема.
Добра ти й благородна,
І красива і мила.
З іменинами вітаємо,
І бажаємо ми в цей день:
Будь кохана і щаслива,
Гарних шлем тобі пісень!
Поздравление с Днем ангела Людмилы в стихах / Фото "Canva"
Сьогодні свято твоє, Людмило,
І побажаю я від серця,
Щоб доля тебе любила
І відкрила до щастя дверці!
Чарівною посмішкою
Щоб всі роки ти сяяла,
І золота диво-рибка
Твої бажання виконувала!
***
Тобі зараз бажаю, Людо,
Великого щастя і любові,
Повір же в казкове диво,
Щоб всі мрії збулися твої!
Добра бажаю і достатку,
Здоров'я міцного, успіху,
А щоб жилося легко і солодко,
Бажаю радості та сміху!
Поздравление с Днем ангела Людмилы в прозе
Немов золота хризантема, ти даруєш тепле світло. У День Ангела, Людмило, я бажаю тобі завжди ніжитися в промінцях доброти й розуміння, купатися в любові, радості й привітних усмішках. Ти так схожа на сонечко, яке зійшло на землю – яскрава й енергійна, так нехай твої батарейки бадьорості й життєлюбства завжди будуть заряджені й випромінюють тільки позитив!
***
З Днем ангела, Людмило! Зі святом хорошим вітаю, адже про іменини забувати не можна, я ж від себе тобі бажаю: чистого неба і сонячних днів, добрих, чуйних, вірних друзів, у будинку – достатку, затишку завжди. Нехай у двері твої не стукає біда. Здоров’я, успіху, посмішки в очах, віри, надії, удачі в справах, у сім’ї – розуміння, тепла і любові. Нехай юності полум’я не гасне в крові!
Поздравление с Днем ангела Людмилы в прозе / Фото "Canva"
Вітаю тебе, мила Людмило. Бажаю завжди посміхатися, вірити тільки в хороше, прагнути до успіху, залишати образи позаду, гордо і красиво йти тільки вперед - вперед до своїх надій і мрій. Будь щаслива, Людмило, бажана й кохана!
***
В цей прекрасний день я бажаю тобі, Людочко, всіх благ і море позитивних подій! Нехай посмішка якомога частіше сяє на твоєму гарному личку! Я від щирого серця бажаю тобі тільки величезного щастя, здійснення всіх бажань і удачі у всіх починаннях!
***
Бажаю тобі, Людмило, стрімко йти до своєї мети, з легкістю долаючи перепони долі, тримаючи за руку вірного супутника, і озиратися назад тільки для того, щоб побачити ангела-хранителя, який невідступно йде за тобою і твоїми близькими по життєвому шляху.
Картинки-поздравления с Днем ангела Людмилы
Картинки с Днем ангела Людмилы 2022 / Фото "ВолыньИнфо"
Поздравление с именинами Людмилы в картинках / Фото "РадиоТрек"
Картинки-поздравления с Днем ангела Людмилы / Фото "Телеграф"
День ангела Людмилы поздравления в картинках / Фото "ВолыньИнфо"
С именинами Людмилы картинки-поздравления / Фото "Страна У"
Картинки-поздравления 2022 с Днем ангела Людмилы / Фото "ВолыньИнфо"