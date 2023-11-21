Когда в Украине будут праздновать Рождество в этом году: отличия между 25 декабря и 7 января

С 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь. Теперь украинцы будут праздновать Рождество вместе с большинством христианских церквей мира — 25 декабря, а не 7 января.

Русская православная церковь и Украинская православная церковь Московского патриархата живут по юлианскому календарю. Он на 13 дней отличается от григорианского и новоюлианского. Рождество 7 января также отмечают в Грузии, Сербии и Иерусалиме, пишет 24 Канал.

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Рождество 25 декабря и 7 января: отличия

Известно, что в 46 году до нашей эры Юрий Цезарь ввел в Древнем Риме юлианский календарь. Но он оказался неточен. Ведь земля вращается вокруг солнца на 12 минут медленнее, чем считали древние римляне. За годы календарь отстал на 13 дней. Поэтому Папа Римский Григорий XIII провел реформу – так возник григорианский календарь.

Разница состоит в том, что по юлианскому календарю Рождество выпадает на 7 января, а по григорианскому – на 25 декабря. Однако тогда не все страны перешли на новый календарь. Православие отказалось от нововведения, ведь происходило противостояние с католицизмом.

Рождество 25 декабря / Фото Unsplash

После начала полномасштабного вторжения многие украинцы поддержали идею отмечать Рождество по григорианскому календарю. Она отдаляет нас от советских и русских традиций. Стоит отметить, что митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний еще в 2019 году заявил, что украинцы могут праздновать Рождество 25 декабря – вместе со всем цивилизованным миром.

Очевидно, что более правильно праздновать рождение Иисуса Христа до Нового Года. Кроме того, так не преуменьшается значение этого праздника. Также больше верующих будет соблюдать Рождественский пост. Он ведь теперь закончится к Новому году. Раньше многие нарушали пост на новогодние праздники, когда он самый строгий.