Рождество Пресвятой Богородицы: сильная молитва, помогающая в трудных ситуациях

Православная церковь с 1 сентября перешла на новый новоюлианский церковный календарь. Следовательно, дата праздников и событий сместилась на 13 дней. В 2023 году Рождество Пресвятой Богородицы мы празднуем 8 сентября.

Ранее этот праздник приходился на 21 сентября, пишет 24 Канал. Это впервые в этом году мы отметим церковные дни с другими датами.

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Рождество Пресвятой Богородицы – один из самых важных православных праздников. Этот день также называется Вторая Пречистая. Испокон веков праздник считается очень важным и большим.

Праздник считается "женским", поскольку женщины, желающие иметь детей, молятся к Матери Божьей, чтобы она помогла им родить здорового ребенка. Также часто женщины, которые не могут забеременеть, обращаются к Богородице, чтобы она помогла им как можно быстрее решить эту проблему.

Молитвы к Пресвятой Богородице считаются очень сильными и помогают в трудных ситуациях. Читайте эту молитву, чтобы получить покровительство на весь год.



6 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Молитва о покровительстве

Преблагословенная Дева Мария, Царица неба и земли, Твоему чудотворному образу припадая, растроганно взываем: сжалься милостиво на рабов Твоих и Твоим всесильным ходатайством сошедших кому нужна.

Вся верных чада Святой Церкви спаси, неверных обрати, заблудших на путь правый наступи, старость и слабость сил поддержи, юных в вере святой возрасти, мужество во благо направ, грешников к покаянию приведи и всех христиан мольбы услышь, больных излечи, скорби утолы, оберегай.

Упаси, Владычице, грехопадений и бед всех, благочестиво призываем святое имя Твое и поклоняемся честному образу Твоему. Ты молитвами беззакония наши даром очищаешь, тем же к Тебе припадаем и пока поем:

отгони от нас всякого врага и супостата, всякой напасти и пагубного отчаяния – молитвами Твоими, подающие дожди своевременные и земли обильно рождающие, вклады в сердца наши страх Божий к исполнению заповедей Господних, чтобы все тихо и мирно поживем во спасение душ наших, на благо ближние и во славу Господа, Ему ибо, как Творцу, Промыслителю и Спасителю нашему всякая принадлежит слава, честь и поклонение, ныне и постоянно, и во веки веков. Аминь.

Молитва о зачатии ребенка

О, Всемилосердная, Добрая и Искренняя Защитница наша, Госпожа Богородица, познавшая счастье Материнства, в котором волнение, надежды, тревоги и страдания всех земных матерей приняла, не оставь молитвами Твоими припадающих к святой и чудотворной иконе Твоей раб этих (имена) у Сына Своего, и всех Бога бесплодия окончания, в родах помощь и благочестие, младенцам же их надежный покров и защита.

Взгляни, Пречистая Матерь, на рабов Твоих сих, союзом супружеских соединенных, умоляющих помощи Твоей, да будет на них милость Твоя, да будут плодотворны и увидят сыновья сыновей своих до третьего и четвертого рода, и до желанной старости доживут и войдут в Царство Небесное. Твоего Сына и Господа нашего Иисуса Христа, Которому принадлежит всякая слава, честь и поклонение с Отцом и Святым Духом во веки. Аминь.