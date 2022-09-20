Рождество Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в важный христианский праздник

В среду, 21 сентября, в Украине отмечают один из важнейших праздников в году – Рождество Пресвятой Богородицы. В этот день почитают день рождения Марии, которая стала матерью Иисуса Христа. О традициях и запретах читайте дальше.

На рубеже Ветхого и Нового Заветов в семье праведных Анны и Иокима родилась Мария, ставшая матерью Иисуса Христа. Рождество Пресвятой Богородицы имеет особое значение, поскольку Мария сыграла одну из важнейших ролей в истории человечества. В этот день верующие идут в церковь и приносят в молитве свои тайные просьбы и мечты. Праздник издавна символизировал начало осени и День урожая, пишет 24 канал.

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Мария родилась в Назарете в семье пожилых супругов, которые долго не имели детей и поэтому часто страдали от насмешек и критики людей, ведь в еврейском народе это считалось наказанием. Итак, рождение Марии стало для них настоящим чудом, ведь они искренне молились и твердо верили, что Бог ответит.

Однажды Которым принес в храм свою жертву в дар Богу, но первосвященник не принял ее и сказал, что он недостоин этого. Мужчина пошел в пустыню с глубокой печалью и начал молиться к Богу, тогда появился ангел и возвестил, что у них все-таки родится ребенок. Тогда Иаков и Анна дали обет посвятить Богу свое дитя для служения.

Сам праздник Рождество Пресвятой Богородицы начали праздновать в 5 веке в Византийской империи.

Запреты на Рождество Пресвятой Богородицы 2022 / Фото из открытых источников

Что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы

В этот день существуют определенные запреты, которые обычно относятся и ко всем остальным великим церковным праздникам:

Нельзя находиться в ссоре с родными и друзьями.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Нельзя употреблять спиртные напитки.

Нельзя вышивать, шить и резать хлеб.

Нельзя проводить громкие вечеринки и свадьбы.

Нельзя заниматься тяжелым трудом.

Также следует воздержаться от употребления мяса.

Нельзя брать в руки нож, иглу или ножницы.

Нельзя сжигать мусор.

Нельзя выбрасывать остатки пищи и сметать крошки со стола на пол.

В этот период наши предки готовились к зиме: убирали пчелиные ульи, собирали лук и заготавливали калину. Спасибо Богородице за урожай и просили помощи на следующий год. А бездетные женщины украшали иконы Богородицы поздними цветами и калиной, зажигали свечи и упрашивали о рождении детей.