Адвент 2022: история и интересные традиции Рождественского поста, чем он отличается от православного

Адвент – это период Рождественского поста у католиков и протестантов. Традиционно он начинается 15 ноября и завершается 24 декабря, а в протестантской церкви он длится всего 4 недели с 27 ноября по 24 декабря и имеет определенные отличия. Об истории Адвента, его символах и традициях – читайте дальше в материале.

Рождество всегда было самым ожидаемым праздником не только для детей, но и для взрослых. К такому особому и светлому событию важно подготовиться должным образом. Такая подготовка к Рождеству в католической и протестантских церквях начинается с Адвента, отмечает 24 канал.

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История и значение Адвента

Время Адвента в переводе с латинского языка означает "приход". Этот период предназначен для того, чтобы подготовить свое сердце и тело к особому событию – рождению Иисуса. Христиане молятся, читают Библию, находятся в посте и готовят свой дом к празднику.

В 380 году Сарагосский собор установил Адвент как период подготовки к Рождеству. Также были установлены для католической церкви новые правила для богослужений в период с 17 декабря до праздника Богоявления.

В католической церкви и Адвенте – это время покаяния и исповеди. Верующие особое внимание уделяют духовной жизни, а соблюдение поста происходит по желанию. Перед началом Адвента принято ставить перед собой некую духовную цель, например, воздержание от пищи, интимной близости или совершение благотворительных дел.

В отличие от православного Рождественского поста нет каких-либо четких и особых ограничений в питании. Традиционно католики отказываются от мяса и молочных продуктов. Также до 1 – 2 раз в день сокращают количество еды.

Особенности Рождественского поста в католической и православной церквях / Фото Canva

В протестантизме обычно любой пост не привязан к определенным календарным датам. Как правило, каждый верующий постится тогда, когда возникает в этом определенная потребность – сложные жизненные ситуации, болезнь, когда нужно принять важные решения или укрепиться в вере. Обычно такой пост не слишком длительный и длится несколько дней.

Несмотря на все различия, везде значение Рождественского поста заключается в очищении от греха и смирении своей плоти, потому что нет смысла беспокоиться о своем теле, когда ты не беспокоишься о своей душе.

Винок Адвенту

Адвенцкий венок является одним из главных атрибутов Рождественского поста. Этот венок состоит из елочных веток и четырех свечей.

Такой венок имеет скандинавские корни. Считается, что его положили начало лютеране, придав ему роль подсвечника Адвента. Во многих странах его можно встретить не только в храмах, но и в домах христиан, где семья собирается, чтобы молиться и готовиться к рождению Иисуса.

Адвент – интересные традиции Рождественского поста / Фото из открытых источников

Округлая форма венка – это символ вечности и единства, а елочные ветви символизируют вече жизни и знак надежды. Красные ленты, связывающие венок, символизируют великую Божью любовь. Свечи – это знак страдания и обращения в ожидании прихода Мессии.

Четыре недели Адвента

Стоит отметить, что Адвент делится на два календарных этапа:

С первого воскресенья по 16 декабря – это время посвящено размышлениям о будущем и о Втором пришествии Иисуса Христа.

– это время посвящено размышлениям о будущем и о Втором пришествии Иисуса Христа. С 17 по 24 декабря – это этап подготовки к празднику, посвященный воспоминаниям Первого пришествия Сына Божьего в мир.

Традиции и обычаи Адвента / Фото из открытых источников

Соответственно, есть четыре свечи в венке, которые символизируют четыре недели ожидания Рождества и указывают на важнейшие этапы в истории прихода Христа на землю.

В первое воскресенье зажигают "Свечу пророка" (или "Свечу Надежды") . Она символизирует пророков, рассказывающих о пришествии Спасителя.

. Она символизирует пророков, рассказывающих о пришествии Спасителя. Во второе воскресенье зажигают "Свечу Вифлеема" (или "Свечу Мира"). Эта свеча символизирует место, где был рожден Иисус.

Эта свеча символизирует место, где был рожден Иисус. В третье воскресенье зажигают "Свечу пастухов" (или "Свечу Радости") . Она напоминает о радости пастухов, которые первыми узнали о пришествии Иисуса и ушли, чтобы поклониться Ему. Эта неделя называется "Gaudete", что в переводе означает – радуйтесь. По традиции третья свеча должна быть розового цвета или по крайней мере другой, чем остальные три.

. Она напоминает о радости пастухов, которые первыми узнали о пришествии Иисуса и ушли, чтобы поклониться Ему. Эта неделя называется "Gaudete", что в переводе означает – радуйтесь. По традиции третья свеча должна быть розового цвета или по крайней мере другой, чем остальные три. В четвертое воскресенье Адвента зажигают "Свечу ангелов" (или "Свечу Любви"). Она символизирует ангелов, явившихся пастухам в вифлеемской пещере, рассказывая им о рождении Мессии.

Адвент-календарь

Самая распространенная традиция, очень нравится детям, это адвент-календарь. В настоящее время обычно его делают в форме картонного домика в котором есть 24 маленьких окошка. В каждом из них есть сладости или разные маленькие подарки с разными пожеланиями (в христианских семьях – это цитаты из Библии). Открывая каждое окошко новой даты, дети словно с каждым днем становятся на шаг поближе к Рождеству.

Также календари бывают и в виде открыток, пакетиков, мешочков, пакетиков, сумочек или свертков, развешенных на ленте, а внутри можно найти не только "сладкие сюрпризы", но и различные интересные задачи.

Стоит отметить, что от таких календарей получают удовольствие не только дети, но и взрослые в восторге от них, ведь такой календарь делает ожидания важного христианского праздника еще более очаровательным.

Адвент-календарь / Фото из открытых источников

Когда дни ожидания Рождества отмечали мелом на дверях дома, начиная с 1 декабря. Считается, что первый адвент-календарь был напечатан в Германии Герхардом Лангом в типографии Reichhold & Lang. В 1908 году он представил адвент-календарь с 24 цветными картами, которые прикреплялись к картонной доске.

На эту идею его натолкнули воспоминания с детства, когда его мать, чтобы сыну было интереснее ожидать Рождество, каждый день дарила ему открытку с конфетой. Он с особым ожиданием и замиранием в сердце ждал начала декабря.

Позже такой календарь был модифицирован с помощью маленькой дверцы, за которой скрывались сладости или фрагменты Писания. Именно такая версия приобрела коммерческий успех во всем мире.

Адвент – прекрасная традиция ожидания Рождества Христова. Практикуя ее, каждый по-настоящему сможет ощутить и пережить красоту прихода Иисуса Христа на землю, а также понять его глубокий смысл и важность.