Из-за незаконного посещения территории оккупированного Крыма, пограничники на 3 года запретили российскому музыканту Петру Мамонову, участнику группы "Звуки Му", посещать Украину.

Вчера, 5 декабря, в Бориспольском аэропорту остановили двух граждан России при оформлении авиарейса из Турции. Об этом сообщили на сайте Государственной пограничной службы.

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Одним из них оказался российский рок-музыкант, участник группы "Звуки Му", актер и радиоведущий Петр Мамонов. По данным пограничников, он был с женой и направлялся в Украину с частной целью.



Паспорт Петра Мамонова / dpsu.gov.ua

Поскольку россияне ранее незаконно посещали территорию оккупированного Крыма, пограничники не позволили им пересечь границу. А также Петру Мамонову и его жене на 3 года запретили въезд в Украину.

Обратным авиарейсом иностранцы вылетели из страны.

Смотрите видео остановки Петра Мамонова с женой онлайн: