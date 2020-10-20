Герцоги Кембриджские встретились с героями фотопроекта Hold Still, который посвящен пандемии коронавируса. Для выхода Кейт Миддлтон выбрала пальто от культового британского дизайнера Александра МакКвина и довершила его брендовыми вещами.

В мае этого года Кейт Миддлтон вместе с Национальной портретной галереей запустила фотопроект Hold Still, который призван освещать жизнь Великобритании в условиях пандемии. На одном из лучших фото был изображен волонтер благотворительной организации Hackey Food Hub Сами Айед. Именно ему посчастливилось лично пообщаться с герцогами Кембриджскими. Об этом информирует Hello.

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Как выяснилось, мужчина не знал, что стал героем фотопроекта благодаря кадру коллеги. Он впервые услышал об этом от представителей Национальной портретной галереи, а впоследствии ему позвонила сама Кейт Миддлтон.

"Герцогиня позвонила мне несколько недель назад, и мы так мило поговорили. Она рассказала мне, что хотела бы сделать фото того, как Великобритания справляется с пандемией, а также показать, что люди пережили и все еще переживают. Герцогиня показалась мне действительно заботливой, я был так поражен, что она нашла время позвонить мне", – признался Сами Айед.

Герцоги Кембриджские также наведались в больницу Святого Варфоломея, чтобы пообщаться с онкологом Джойсом Дуа, который также стал участником фотопроекта.

Образ Кейт Миддлтон

Для выхода герцогиня выбрала длинное классическое пальто красного цвета на пуговицах, которое сшил на заказ известный бренд Alexander McQueen. Она выбрала блузку кремового цвета и черную плиссированную юбку длины миди.

Довершили образ Кейт Миддлтон черные замшевые туфли на устойчивых каблуках от премиального бренда Gianvito Rossi за 695 долларов – почти 20 тысяч гривен, и изысканная черная сумка от Grace Han за 1595 фунтов стерлингов – свыше 58 тысяч гривен. Безупречная укладка и легкий дневной макияж с акцентом на глаза подчеркивали красоту герцогини Кембриджской, а лаконичные серебряные серьги-кольца прекрасно сочетались с look. Не забыла она и про защитную маску с принтом, которая также выглядела стильно.



Кейт Миддлтон / Фото Getty Images