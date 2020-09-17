Королева Нидерландов Максима во время пандемии не боится посещать светские события. На днях она побывала на открытии театра Zuidplein, где продемонстрировала невероятный образ.

Официальное мероприятие состоялось 16 сентября в Роттердаме, передает 24 канал. Появление Ее Величества на открытии театра было предсказуемым, ведь Максима является королевским патроном заведения. Чтобы поддержать художников во время пандемии, она сама посетила Zuidplein и на собственном примере показала, что сохранять социальную дистанцию и следовать советам ВОЗ просто.

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В рамках торжественного мероприятия королева пересмотрела постановку с участием известных в Нидерландах актеров. Кроме этого, Ее Величество Максима удовольствием пообщалась с работниками театра и обсудила, как пандемия повлияла на работу, и как администрации Zuidplein пережить коронакризу.



Королева Максима в Роттердаме / Фото Пресс-служба дворца

Привлек внимание и эффектный вид королевы Максимы. Перед камерами представительница монархии предстала в роскошном костюме от Chanel, который состоял из клетчатого платья и пиджака. Трендовый look знаменитая модница дополнила туфлями-лодочками, белыми перчатками и брендовой сумочкой.

Но главным акцентом образа стала широкополая шляпка, сделанная в цветовой гамме наряда. Именно этот аксессуар помог королеве Максиме быть в центре внимания.



Королева Нидерландов Максима / Фото Getty Images



Ее Величество Максима выступила с речью / Фото Пресс-служба дворца



Театр во время пандемии / Фото Пресс-служба дворца