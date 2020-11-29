Герцогиня Кембриджская ответила на вопросы британцев в фантастическом образе. Перед камерой Кейт Миддлтон предстала в элегантной блузке лилового цвета, которую довершила классическими брюками.

Из-за пандемии коронавируса королевская семья делает ограниченное количество публичных выходов, поэтому свою деятельность большинство представителей британских монархов перенесли в онлайн-формат. Активнее всего проявляет себя в соцсетях Кейт Миддлтон, которая уже пять дней подряд публикует обращения к гражданам на официальной странице герцогов Кембриджских в инстаграм. Поводом для нового сообщения стали вопросы британцев относительно детской организации Early Years, на которые Кейт Миддлтон ответила виртуально.

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"Я просто хочу сказать огромное спасибо всем, кто прислал свои вопросы. Здесь их огромное количество, и к ним прикреплено множество замечательных смайликов", – отметила герцогиня Кембриджская. Она поделилась, что благодаря опросу познакомилась с большим количеством удивительных семей и получила очень ценный родительский опыт.

Элегантный образ Кейт Миддлтон

Для появления перед общественностью она выбрала роскошный look. На ней была шелковая блузка невероятного лилового цвета от итальянского дома моды Gucci. Изюминкой наряда стал галстук-бант. Герцогиня Кембриджская довершила блузку классическими брюками черного цвета.

Безусловно, особое внимание она уделила макияжу и прическе. Перед камерой она позировала с легкой изысканной укладкой и макияжем с акцентом на глазах – черными стрелками. Из аксессуаров Кейт Миддлтон выбрала лишь перстень с бриллиантом, который фантастически сочетался с благородным лиловым цветом блузки.