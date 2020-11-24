"За каждой большой любовью стоит большая история", – с таким слоганом презентовали фильм "Дневник памяти". И это правда, ведь немало голливудских фильмов о любви черпают сюжеты из реальных событий. Журналисты 24 канала подобрали 10 удивительных фильмов, которые точно понравятся романтикам и помогут создать особую атмосферу в последние дни ноября.

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"Верю в любовь"

Год выхода – 2020

Рейтинг IMDb – 6,5

В Голливуде экранизировали историю любви певца Джереми Кемпа. Тысячи людей приходили слушать его невероятное пение. Однако не слава вдохновляла парня на творчество, а пылкая любовь к девушке, которая была смертельно больной. Диагноз возлюбленной не отпугнул Джереми, а потому он искренне верил, что чувства смогут преодолеть все.

"Верю в любовь": смотрите трейлер к фильму

"В плену стихии"

Год выхода – 2018

Рейтинг IMDb – 6,6

Неожиданная встреча двух отчаянных Теми и Ричарда привела к нашумевшей истории, о которой услышал весь мир. Влюбленные решили устроить путешествие по Тихому океану и взяли для этого роскошную яхту. Однако судно попало в эпицентр мощного урагана. Во время шторма Ричард травмировался, а их судьба оказалась в руках хрупкой Теми.

"В плену стихии": смотрите трейлер к фильму

"Любовь – болезнь"

Год выхода – 2017

Рейтинг IMDb – 7,5

"Любовь – болезнь" – это романтическая и трогательная история знакомства Кумейла Наджиани с молодой американкой Эмили Гордон. Мужчина встретил блондинку в баре, где выступал со стендапом. И пока его пакистанская семья искала для него невесту-мусульманку, Кумейл на зло своим родителям встречался с Эмили и влюбился в нее.

Собственная история любви вдохновила писательницу и сценаристку написать сюжет для фильма "Любовь – болезнь". В комедии женщина показала, как ей пришлось налаживать отношения не столько с любимым мужчиной, сколько с его родственниками. И путь к пониманию будет нелегким и несколько курьезным. Интересно, что со временем Кумейл Наджиани стал известным в Голливуде актером и сыграл самого себя в этой ленте.

"Любовь – болезнь": смотрите трейлер к фильму

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"Соединенное Королевство"

Год выхода – 2016

Рейтинг IMDb – 6,9

Этот фильм рассказал историю Серетсе Кхама, который должен был стать королем Бечуаналенда. Поскольку африканское государство входило в Британский протекторат, мужчина уехал в Лондон. Путешествие должно было стать обычным для будущего короля, но именно этот визит кардинально изменил всю его жизнь.

В джазовом клубе Серетсе познакомился с офисной работницей Рут, в которую влюбился с первого взгляда. Понимая, что родители и общество против их союза, пара тайно поженилась. Брак привел к международному скандалу, а влюбленные должны были найти силу противостоять системе и бесполезным обещаниям политиков.

"Соединенное Королевство": смотрите трейлер к фильму

"Королева пустыни"

Год выхода – 2015

Рейтинг IMDb – 5,7

Лента рассказывает о британской писательнице Гертруде Белл, которая могла стать самой известной аристократкой Лондона. Однако богатство родителей совсем не интересовало красавицу. Поэтому Гертруда едет на восток, чтобы помочь местному населению и познать их культуру. И именно там она нашла мужчину, который сумел покорить ее сердце – работника посольства Генри Гадогана.

"Королева пустыни": смотрите трейлер к фильму

"Принцесса Монако"

Год выхода – 2014

Рейтинг IMDb – 5,7

Голливудская актриса Грейс Келли была королевой фильмов, красотой которой восхищался весь мир. Однако всю славу и карьеру она с легкостью променяла на брак с настоящим королем Монако Ренье III. И первые дни жизни во дворце показывают актрисе, что ее ожидания не сбываются, а работа Ее Величества куда сложнее, чем она могла до этого представить.

"Принцесса Монако": смотрите трейлер к фильму

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"Теория всего"

Год выхода – 2014

Рейтинг IMDb – 7,7

Всем известно, кто такой легендарный Стивен Хокинг. Однако авторы фильма "Теория всего" решили показать его не только гениальным ученым, но и семьянином. В ленте в деталях показано знакомство Стивена и его жены Джейн, их свадьба и все трудности, с которыми супруги столкнулись.

Драма не является легкой для восприятия, однако трогает с первых минут просмотра.

"Теория всего": смотрите трейлер к фильму

"Клятва"

Год выхода – 2012

Рейтинг IMDb – 6,8

По сюжету, Пейдж и Лео попали в автокатастрофу: в их машину врезался грузовик. После инцидента все остались живы, однако Пейдж потеряла память и не могла вспомнить своего мужа. Фото и совместный дом не помогали ей восстановить воспоминания, а потому Лео заново взялся влюблять в себя жену.

История этой пары покорила весь мир. Однако мало кому известно, что это на самом деле произошло с Ким и Квикетт Карпентерами. Ким боролся за сердце жены и после того, как возобновил свой брак – написал книгу с названием "Клятва". После просмотра экранизации супруги были в восторге, ведь режиссеры показали их непростую историю.

"Клятва": смотрите трейлер к фильму

"Дневник памяти"

Год выхода – 2004

Рейтинг IMDb – 7,8

Фильм "Дневник памяти" создали по одноименному роману Николаса Спаркса. Сам литератор рассказывал, что после свадьбы с женой Кэти решил навестить ее бабушку и дедушку, которые не смогли приехать на церемонию. То, как пенсионеры трепетно относились друг к другу, вдохновило его на написание книги. Поэтому Николас узнал историю супругов, которую частично описал в издании. Так зародились персонажи Элли и Ноя, которые стали культовыми после выхода на экраны романтической драмы "Дневник памяти".

По сюжету, богачка влюбляется в деревенского парня. Родители Элли не были в восторге от ее выбора, а потому быстро отправляют девушку на учебу в колледж и прячут все письма, которые ей присылает Ной. В то же время парень после армии начинает восстанавливать родительский дом, где однажды встречает Элли. Чувства пары вспыхивают с новой силой, поэтому ничто и никто больше не может помешать им.

"Дневник памяти": смотрите трейлер к фильму

"Игры разума"

Год выхода – 2001

Рейтинг IMDb – 8,2

Фильм расскажет историю гениального математика Джона Нэша, который менял науку каждый день. За свои работы ученый получил Нобелевскую премию и признание всего мира. Однако за его гениальностью скрывалась и тяжелая болезнь – шизофрения. Даже после странного поведения и диагноза жена Алисия не покинула Джона Нэша. Именно она стала опорой математика, без которой он не представлял своей жизни.

"Игры разума": смотрите трейлер к фильму