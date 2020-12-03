Барбадосская певица Рианна, как всегда, презентовала на себе новое белье Savage X Fenty, но на этот раз уже в зимней тематике. Артистка убеждена, что именно такой "горячий" образ поможет пережить холодные декабрьские ночи.

Новые снимки Рианны в белом белье с синим цветочным принтом и высоких латексных чулках появились на инстаграм-странице Savage X Fenty. Фотосессия состоялась в роскошной студии, где фанаты могут увидеть ледовую скульптуру в форме елки, кресло в форме санок и разный зимний декор с искусственным снегом. Для завершения образа Рианна обула босоножки на каблуке со шнуровкой и надела пышную куртку молочного цвета. Горячо! В лиловом бикини: Кортни Кардашян показала глубокое декольте

Рианна в рекламе новогодней коллекции Savage X Fenty / Instagram / @savagexfenty Свой пикантный look Рианна завершила бриллиантовыми украшениями, белыми перчатками и ярким макияжем. Певица выглядела впечатляюще, ведь в очередной раз доказала, что не только худощавые модели могут быть сексуальными в откровенном белье.

Соблазнительная Рианна / Instagram / @savagexfenty

Рианна / Instagram / @savagexfenty