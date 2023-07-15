4 редких мужских имена, которые подойдут каждому мальчику

Вы – ценитель всего экзотического и необычного? Тогда мы подготовили для вас кое-что особенное.

Если у вас родился сынишка и вы сомневаетесь, какое имя ему выбрать, не волнуйтесь. Мы уже за это позаботились. Познакомьтесь с интересными мужскими именами, их значением и происхождением.

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Список редких мужских имен

Адам – имя, которое переводится с древнееврейского языка как "создан из красной глины". Впоследствии так стали называть людей и перевод сменился "человеком". Адам – это первый человек на Земле, созданный Богом из обычной глины.

Давид – мужское имя, которое тоже происходит из иврита. Оно имеет значение "любимый" или "любимый". В странах, где говорят по-английски, особенно в США популярной формой этого имени является Дэвид.

Остап – считают украинским именем. Это форма от таких имен греческого происхождения, как Евстафий, Евстахий и Стахий. Имя трактуют как "твердый", "устойчивый", "крепкий", "уравновешенный", "спокойный", а также "плодородный", "цветущий".

Роберт – имя, сформированное из древнегерманского языка. С украинского переводится как "сияющий славой", "блестящий от славы". В Японии такое имя переводят как "знатный" или "знаменитый". Роберт – очень популярен в англоязычных странах, более того – среди королевской знати.