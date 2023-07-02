Список 20 самых красивых и необычных имен для женщин
2 июля 2023, 14:13Читати новину українською
Источник:"Послезавтра"
Эксперименты – это хорошо, если к ним подходить ответственно и взвешенно. Да еще и в ситуациях, непосредственно касающихся детей.
Имя – это украшение девушки, которое должно подчеркивать ее уникальность. Оно должно быть красивым, небанальным и передавать все очарование девочки. Список наиболее необычных имен для женщин – подскажет 24 Канал.
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Необычные и интересные имена для девочек
- Орфея – смелая и независимая.
- Златозара – дело в себе.
- Ладислава – творческий поток.
- Доминика – пани.
- Искра – яркая, искренняя.
- Дорофия – дарована Богом.
- Белла – красивая.
- Шарлотта – свободна.
- Жаклин – идет следом, которая выжимает.
- Лита – счастлива.
- Рианна – королева, верховная жрица.
- Марка – воительница.
- Лира – мелодичная, музыкальная.
- Шерил – любимая, единственная.
- Глория - слава.
- Лейла – темная ночь.
- Зарина – утренняя звезда.
- Азалия – бесконечная вечность.
- Люция – светящийся свет.
- Клаудия – опора.