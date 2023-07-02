Список 20 самых красивых и необычных имен для женщин

2 июля 2023, 14:13
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Источник:

"Послезавтра"

Эксперименты – это хорошо, если к ним подходить ответственно и взвешенно. Да еще и в ситуациях, непосредственно касающихся детей.

Имя – это украшение девушки, которое должно подчеркивать ее уникальность. Оно должно быть красивым, небанальным и передавать все очарование девочки. Список наиболее необычных имен для женщин – подскажет 24 Канал.

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Необычные и интересные имена для девочек

  • Орфея – смелая и независимая.
  • Златозара – дело в себе.
  • Ладислава – творческий поток.
  • Доминика – пани.
  • Искра – яркая, искренняя.
  • Дорофия – дарована Богом.
  • Белла – красивая.
  • Шарлотта – свободна.
  • Жаклин – идет следом, которая выжимает.
  • Лита – счастлива.
  • Рианна – королева, верховная жрица.
  • Марка – воительница.
  • Лира – мелодичная, музыкальная.
  • Шерил – любимая, единственная.
  • Глория - слава.
  • Лейла – темная ночь.
  • Зарина – утренняя звезда.
  • Азалия – бесконечная вечность.
  • Люция – светящийся свет.
  • Клаудия – опора.

Автор: Вікторія Козар