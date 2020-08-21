Самый важный прием пищи за день – это завтрак. Поэтому надо заботиться о том, чтобы он был максимально питательным.

Подборка рецептов довольно простая и легкая в приготовлении. Это важно для тех, кто спешит утром, ведь максимальное время на приготовление подобных блюд – не более 20 минут, сообщает 24 канал.

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Рецепты, которые можно приготовить на завтрак быстро и легко

Скрамбл со шпинатом

Один из самых любимых утренних рецептов кулинарного эксперта Евгения Клопотенко – это скрамбл со шпинатом. Приготовление займет не более 10 минут.

Ингредиенты:

3 яйца;

30 граммов вершкового масла;

50-70 граммов шпината;

2 ст. л. растительного масла;

1 зубчик чеснока;

соль и перец.



Скрамбл со шпинатом по рецепту Евгения Клопотенко

На разогретую сковороду с растительным маслом положите шпинат. Подержите 1 – 2 минуты. Мелко порезанный зубчик чеснока добавьте к шпинату и готовьте еще примерно 1 минуту. В отдельной посуде смешайте яйца, посолите их и поперчите по вкусу. Сливочное масло разогрейте в другой сковородке. После уменьшения огня вылейте подготовленные яйца. Постоянно помешивайте скрамбл течение 1 минуты, затем добавьте шпинат.

Гранола

Самый простой завтрак – гранола. В зависимости от ингредиентов для приготовления самого снека нужно около часа. Но сделать его стоит заранее, сама же гранола сохраняется в течение двух недель.

Ингредиенты:

50 грамм сухофруктов

800 грамм овсяных хлопьев

50 грамм измельченных орехов

1 столовая ложка меда

1 чайная ложка кунжута

200 грамм тертых яблок



Гранола – быстрый и легкий завтрак

Приготовление:

Соединив все ингредиенты, смесь тщательно вымешать и выложить на смазанный маслом противень, формируя снеки в виде "колбасок". Затем блюдо нужно поместить в духовой шкаф при температуре 150 градусов. Время выпекания составляет 40-50 минут. Остывшую гранолу ломают на куски. В таком виде лакомиться ею можно в течение двух недель.

Утром достаточно съесть небольшое количество гранолы с йогуртом, чаем или кофе.

Творог с бананами

Быстрый и легкий завтрак, приготовление которого займет всего пять минут.

Ингредиенты:

100 граммов творога

1 большой банан

1 чайная ложка меда



Творог с бананами – вариант легкого завтрака

Приготовление:

Высыпьте в миску 100 г творога. Добавьте туда чайную ложку меда. Нарежьте большой банан полукольцами и тоже выложите в миску. Тщательно перемешайте и наслаждайтесь сытной и легкой пищей.

Омлет

Классическое блюдо к завтраку, которую можно пробовать с различными вариациями.

Ингредиенты:

6 штук яиц

200 грамм сметаны

100 миллилитров нежирных сливок

60 грамм натертого твердого сыра

все остальные ингредиенты по вкусу



Позавтракав омлетом, вы получите заряд силы на целый день

Приготовление:

Включаем духовку на 180 градусов. Разбиваем в миску шесть яиц, добавляем к ним сметану, сливки, щепотку соли, нашинкованную зелень, мускатный орех. Все это тщательно перемешиваем. Добавляем натертый твердый сыр. Смесь выливаем в смазанную маслом или сливочным маслом глубокую сковороду, ставим в духовку на 20 минут. Разнообразить омлет можно, добавив в него отварное мясо, ветчину или овощи.

Смузи с авокадо

Также такой смузи может подойти для перекуса.

Ингредиенты (на 2 порции):

1 авокадо

половинка банана

230 миллилитров молока



Просто и очень быстро можно приготовить смузи с авокадо / Фото: the-challenger

Приготовление:

Моем и обсушиваем авокадо и банан. Очищаем фрукты и нарезаем. Смешиваем в блендере фрукты и молоко. Переливаем готовый смузи в красивый стаканчик, можно украсить листочком мяты.

Приятного аппетита!