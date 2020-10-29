Рецепт фирменных котлет от Ольги Сумской
Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская любит радовать своих родных вкусными блюдами. Знаменитость часто делится с поклонниками рецептами и рассказывает, чем любит полакомиться.
На своей личной странице в инстаграме, Ольга Сумская поделилась с подписчиками новым питательным рецептом. Актриса опубликовала рецепт фирменных котлет.
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Рецепт фирменных котлет от Ольги Сумской
Ингредиенты:
- 300 г куриного фарша
- 200 г тертого кабачка
- 1 яйцо
- одна луковица
- зелень
- соль, перец по вкусу
Рецепт приготовления котлет:
Кабачок потрите на мельчайшей терке и смешайте с фаршем. Добавьте яйцо, тертую луковицу, зелень и базилик по вкусу. Посолите, поперчите, перемешайте и сделайте из полученной смеси котлетки нужной вам формы. Выложите на сковородку.
По желанию, котлеты на сковородке можете жарить не полностью, а доготовить их в духовке, поставив на 10 минут запекаться.
Как приготовить котлеты от Ольги Сумской: видео