Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская любит радовать своих родных вкусными блюдами. Знаменитость часто делится с поклонниками рецептами и рассказывает, чем любит полакомиться.

На своей личной странице в инстаграме, Ольга Сумская поделилась с подписчиками новым питательным рецептом. Актриса опубликовала рецепт фирменных котлет.

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Рецепт фирменных котлет от Ольги Сумской

Ингредиенты:

300 г куриного фарша

200 г тертого кабачка

1 яйцо

одна луковица

зелень

соль, перец по вкусу

Рецепт приготовления котлет:

Кабачок потрите на мельчайшей терке и смешайте с фаршем. Добавьте яйцо, тертую луковицу, зелень и базилик по вкусу. Посолите, поперчите, перемешайте и сделайте из полученной смеси котлетки нужной вам формы. Выложите на сковородку.

По желанию, котлеты на сковородке можете жарить не полностью, а доготовить их в духовке, поставив на 10 минут запекаться.

Как приготовить котлеты от Ольги Сумской: видео