Карантин и изоляция стали сложным испытанием для многих украинских и голливудских пар. Проверку на прочность прошли далеко не все звездные супруги. О скандальных разводах 2020 года из-за насилия и предательства – читайте на LifeStyle 24.

Жизнь голливудских и украинских звезд часто похожа на сказку. Однако за идеальными отношениями, которые старательно демонстрируют в социальных сетях и на светских мероприятиях, часто скрывают конфликты, недоразумения и даже измены и насилие.

Стоит узнать Звездные свадьбы 2020: какие знаменитости поженились в этом году

Сложнейший 2020 год заставил множество пар пересмотреть свои отношения и супружескую жизнь. Если одних знаменитостей изоляция только сблизила, то другим показала горькую правду, которую годами затеняли напряженные графики и редкие вечера в семейном кругу. О парах, которые были образцовыми только для отвода глаз, и расстались в течение 2020 узнавайте в материале 24 канала.

Ванесса Хадженс и Остин Батлер

Первыми в 2020 году разошлись голливудские актеры Ванесса Хадженс и Остин Батлер. Роман звезд был примером идеальных отношений и длился целых 9 лет! Мировое сообщество с нетерпением ждало предложения, однако образцовые отношения завершились разрывом.

Несмотря на то, что Ванесса Хадженс и Остин Батлер активно демонстрировали чувства в соцсетях, делиться причиной разрыва лично єкс-возлюбленные не стали. Однако за них это сделали инсайдеры. Источники рассказали, что пара порвала из-за расстояния и напряженных графиков съемок: Ванесса работала в Америке, а Остину пришлось отправиться на съемки в Австралию.

Памела Андерсон и Джон Питерс

В июне 2019 года 53-летняя секс-символ Памела Андерсон скандально разошлась с 33-летним французским футболистом Адилем Рами, роман с которым длился целых три года. Спортсмен вел двойную жизнь и параллельно встречался с другой женщиной. Актриса и фотомодель была опустошена из-за двухлетнего обмана. Поэтому новые отношения решила завязать со зрелым мужчиной и давним другом – 75-летним кинопродюсером Джоном Питерсом. После нескольких месяцев встречаний пара тайно обменялась обетами во время закрытой церемонии в Малибу в январе 2020 года.

Однако пятый брак с Джоном Питерсом, оказался самым коротким, в который попала Памела Андерсон. Он длился всего 12 дней! В СМИ называли разные причины разрыва. Сам Джон Питерс утверждал, что любимая рассталась с ним после того, как он погасил ее долги – почти 200 тысяч долларов. Актриса опровергала эти заявления и подчеркивала, что самостоятельно покрывает все расходы.

Другие источники утверждали, что начало супружеской жизни с Памелой Андерсон кинопродюсер считал ошибкой и вернулся к молодой актрисе Джулии Фай Уэст, которой сделал предложение незадолго до романа с секс-символом.



Памела Андерсон и Джон Питерс / Фото People

Интересно После 12-дневного брака с Памелой Андерсон ее экс-супруг закрутил роман, – СМИ

Питер Филлипс и Отем Филлипс

12-летний брак старшего внука королевы Елизаветы II 43-летнего Питера Филлипса распался в феврале 2020 года. После решительного поступка старших членов королевской семьи герцогов Сассекских Отем Филлипс решила разорвать связи с британской монаршей семьей. Женщина якобы жаловалась на постоянные конфликты, поэтому вместе с двумя дочерьми – девятилетней Саванной и семилетней Айлой – стремилась переехать в Канаду.

Стоит добавить, что Отем Филлипс была любимицей королевы Елизаветы II, поэтому Ее Величество очень расстроилась из-за решения супругов развестись. Однако выбор пары был взвешенным, ведь его приняли после многих месяцев дискуссий. Ради благополучия детей экс-возлюбленные сохранили прекрасные отношения.

Свадьба Снежаны Онопко и Николая Щура / Фото JetSetter

Меган Фокс и Брайан Остин Грин

Примерные голливудские супруги, актеры Меган Фокс и Брайан Остин официально подали документы на развод лишь 25 ноября, однако о разрыве звезд стало известно гораздо раньше. В апреле инсайдеры рассекретили, что крепкий 10-летний брак "трещит по швам" из-за 30-летнего американского рэпера Ричарда Колсона.



Меган Фокс и Брайан Остин Грин / Getty Images С артистом, более известным под псевдонимом Machine Gun Kelly, секс-символ Голливуда Меган Фокс познакомилась на съемочной площадке киноленты Midnight in the Switchgrass. Сначала между звездами зародилась дружба, которая быстро переросла в чувства. Поэтому о расторжении брака Меган Фокс и Брайан Остин говорили еще с конца 2019 года. С тех пор звезды живут отдельно: он остался в Лос-Анджелесе с тремя общими детьми – 6-летним Боди, 8-летним Ноа и 4-летним Джорни, она – переехала в имение Ричарда Колсона в Малибу. Несмотря на то, что бракоразводный процесс супругов начался лишь недавно, еще в июле Меган Фокс открыто проявляла чувства к новому возлюбленному под прицелом папарацци, а затем публично призналась ему в любви. Если до этого Брайан Остин пытался уберечь любимую от нашествия хейтеров и всячески защищал, то потом не скрывал раздражения поведением жены и намекал на то, что она плохая мать. Похоже, паре не удастся сохранить хорошие отношения после развода, ведь скандальное расставание вызвало немало публичных ссор и раздоров.

Меган Фокс с новым возлюбленным Ричардом Колсоном / Фото Instagram / @meganfox Кара Делевинь и Эшли Бенсон Знаменитая ЛГБТ-пара Кара Делевинь и Эшли Бенсон решили разорвать отношения в апреле 2020 года. Роман британской супермодели с актрисой длился больше года. В сети предполагали, что звезды разошлись из-за измены Эшли Бенсон, которую заметили за поцелуем с американским рэпером G-Eazy. Кара Делевинь даже не пыталась вернуть любимую, ведь месяц карантина провела со звездными подругами – Кайей Гербер, Маргарет и Кейли Куалли. Предположения об измене Эшли Бенсон облетели сеть и вызвали бурю возмущения аудитории, которая беспощадно осуждала 30-летнюю актрису. Заступиться за бывшую решила Делевинь, которая отметила, что "никто не знает правды". Поэтому истинная причина разрыва ЛГБТ-пары до сих пор неизвестна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ashley Benson (@ashleybenson) Оливье Саркози и Мэри-Кейт Олсен В мае 2020 года 34-летняя дизайнер и бывшая голливудская актриса Мэри-Кейт Олсен решила как можно скорее разорвать брак с французским банкиром 51-летним Оливье Саркози. После 5 лет семейной жизни модельер быстро подал документы на развод в суд Нью-Йорка, как только инстанция возобновила свою работу после строгого карантина. Супруги не стали комментировать причину разрыва, однако инсайдеры утверждали, что брак дал трещину давно, а в последнее время Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози вообще не могли прийти к согласию. Другие же источники утверждали, что французский банкир не хотел иметь детей, тогда как любимая мечтала родить и стать матерью. Известно, что дизайнер была вынуждена уехать из элитной арендованной квартиры в Нью-Йорке за считанные дни, ведь именно такие условия поставил банкир. Поэтому звезда переехала с сестрой и друзьями за город. Хотя разводу Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози прогнозировали скандальную огласку, бывшим, кажется, удалось решить все имущественные вопросы полюбовно.

Келли Кларксон и Брэндон Блэксток

Певица Келли Кларксон решила расторгнуть брак с Брендоном Блэксток после семи лет супружеской жизни. 38-летняя артистка инициировала развод и подала документы в суд. Причины такого радикального решения пока неизвестны.

Стоит отметить, что музыкальный менеджер Брендон Блэксток сделал предложение Келли Кларксон после 10-месячного романа. Экс-супруги имеют двух общих детей 6-летнюю Ривер Роуз и 4-летнего Ремингтона Александра, а певица воспитывает еще и двух детей от предыдущих отношений. Вся большая звездная семья жила вместе и демонстрировала миру невероятную идиллию, поэтому намерение Келли Кларксон развестись шокировало и смутило общественность. Несмотря на бешеное внимание публики экс-возлюбленные не выносят личные проблемы на всеобщее обозрение.

Тесс Холлидей и Ник Холлидей

Одна из самых известных моделей plus-size 35-летняя Тесс Холлидей подала документы на развод с бизнесменом и фотографом Ником Холлидеем. Пышнотелая манекенщица решила разорвать идеальный брак, который длился 5 лет. Не остановило звезду даже то, что с любимым они воспитывают общего 4-летнего сына Боуи. Конкретную причину развода звезда так и не назвала, однако намекнула, что гармония, счастье и взаимопонимание в семье исчезли. Это привело к тому, что ей понадобились консультации с психологом.

Однако уверенности Тесс Холлидей можно только позавидовать. После публичного заявления о разводе модель объявила, что готова к новым отношениям. Привлечь внимание мужчин она решила смелым методом – опубликовала пикантное фото в купальнике.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от T E S S HL L I D A Y (@tessholliday) Майли Сайрус и Коди Симпсон После скандального брака с Лиамом Хемсвортом американская певица Майли Сайрус закрутила новый роман с музыкантом Коди Симпсоном. Однако отношения длились всего 10 месяцев, хотя и наделали немало шума в прессе. Стоит добавить, мировое сообщество рассчитывало на то, что Майли Сайрус наконец нашла свое счастье, ведь влюбленные жили вместе в Нэшвилле и Лос-Анджелесе, имели схожие взгляды, а самоизоляция только усилила их связь. Инициатором разрыва стал 23-летний австралиец, который ранее публично проявлял серьезность своих намерений и заявлял, что они гармонично дополняют друг друга. Хотя эксы не комментируют завершение романа, однако после новостей о расставании бисексуальная Майли Сайрус призналась, что только отношения с женщинами для нее наполненные смыслом. Певица объяснила, что она занимает доминантную позицию в паре. Похоже, младший Коди Симпсон не был достаточно самостоятельным и мужественным. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Just Jared (@justjared) Алина Гросу и Александр Комков 25-летняя украинская певица Алина Гросу только летом 2019 года обручилась с российским бизнесменом Александром Комковым. Для молодоженов устроили роскошную свадьбу в старинном дворце Villa Arvedi в пригороде Вероны. Однако уже через полгода сложной семейной жизни в Москве пара распалась. Развод состоялся в декабре прошлого года, однако обнародовать разрыв артистка решилась лишь в сентябре 2020 года. Она не скрывает, что признаться о неудачном браке как родным, так и публике ей было стыдно. С Александром Комковым Алина Гросу развелась из-за желания мужа. Сначала он предложил пожить отдельно минимум месяц, а потом признался, что имеет роман с другой значительно старшей женщиной. Разрыв не обошелся без обид и конфликтов. Бизнесмен окончательно разбил сердце девушке, заявив, что никогда не любил ее. Родители звезды поддержали дочь, однако папа-бизнесмен Михаил Гросу сразу был убежден, что этот брак продлится не более года.

Больше деталей Никогда не любил: экс-муж Алины Гросу через полгода после свадьбы ушел к другой

Деми Ловато и Макс Эрих

В этом году общественность готовилась обсуждать звездную свадьбу 28-летней певицы Деми Ловато с 29-летним актером Максом Эрихом. В июле 2020 года бойфренд сделал любимой предложение после четырехмесячного романа на карантине. Однако уже в сентябре пара разорвала отношения – всего через два месяца после помолвки!

Роман влюбленных не был идеальным, а проблемы обострились после признания парня. Деми Ловато заподозрила, что Макс Эрих таким образом стремился привлечь внимание публики к себе. Лицемерный пиар-ход разочаровал артистку и помог понять, что бойфренд на самом деле не такой, каким хочет казаться. Добавим, что родным певицы актер не понравился сразу.

Похоже, Макс Эрих действительно использовал Деми Ловато ради роста популярности. Ведь даже с разрыва попытался сделать сенсацию. Он заявил, что о расставании узнал якобы из прессы прямо на съемочной площадке фильма "Южное Евангелие". Однако представители исполнительницы поспешили разоблачить ловеласа – звезда предупреждала бойфренда, что о завершении отношений скоро напишут СМИ.



Деми Ловато и Макс Эрих разошлись / Instagram / @ddlovato