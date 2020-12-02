Российский рэпер Баста, которому СБУ уже разрешила въезд в Украину, хочет провести концерт в Киеве. Продажа билетов уже стартовала. Новость вызвала бурную реакцию сети.

О желании российского рэпера Басты (настоящее имя – Василий Вакуленко) провести концерт в Украине сообщает официальная фейсбук-страница Concert.ua. Его выступление запланировано на 25 и 26 июня 2021 года в Киеве в Stereo Plaza.

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Российскому рэперу Басте в 2017 году запретили въезд в Украину из-за того, что он незаконно посещал оккупированный Крым. Впрочем, с 16 сентября 2020 года артиста исключили из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Поэтому Василий Вакуленко может приезжать в Киев и поэтому объявил о концерте.

В Киев Баста привезет особую программу из лучших треков. Обязательно прозвучат "Моя игра", "Сансара", "Зажигать", "На заре". Также надеемся услышать новые работы из альбома "Баста 40",

– сообщают в анонсе концерта.

Пользователи соцсетей в основном бурно восприняли новость о выступлении российского исполнителя в Украине. "Опять "какая разница", "Такие штуки все равно придется отменять", "Что, опять концерт срывать?", "А ничего, что он посещал Крым? СБУ, ау", – написали под заметкой. Стоит добавить, что есть и положительные отзывы, но их гораздо меньше.



Скриншот комментариев под заметкой / Facebook / Concert.ua

Напомним, что в недавнем интервью Баста заявил, что является украинцем, потому что имеет украинские корни. Рэпер отказался говорить о Крыме, сказав то, что высказывания "модные или немодные" разжигают вражду.