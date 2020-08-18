Популярная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк активно путешествует по Украине для съемок нового проекта Le Маршрутка. Звезда уже завершила съемочный процесс на западе, а теперь отправилась на восток, где посетила шахту и металлургический завод.

На личной инстаграм-странице знаменитость распространила несколько эффектных кадров с "АрселорМиттал Кривой Рог" – крупнейшего предприятия горно-металлургического комплекса Украины и шахты "Гвардейской".

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Поскольку Леся Никитюк часто была ведущей программ о путешествиях, то она неоднократно бывала на необычных, а иногда и опасных локациях. На днях звезда отправилась на металлургический завод и шахту, где не только сняла новый выпуск для своего проекта, но и пообщалась с рабочими.

В заметке блогер призналась, что на примере своей семьи знает, как трудно работать на производстве. Когда Леся была маленькой, то ее папа шел на работу, когда дочь еще спала, а возвращался – когда уже спала. В публикации телеведущая отметила, что на "АрселорМиттал Кривой Рог" в очередной раз увидела как выглядят настоящие мужчины – работящие, уставшие, с искоркой в ​​глазах и огнем в сердце. Но на лицах у них сияют улыбки.

И хотя Леся была одета в специальную одежду, однако волосы уложила в идеальные локоны, а на лице сделала безупречный макияж.

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Также Леся обнародовала кадры из шахты "Гвардейской". В заметке она рассказала, что на глубине 1 430 метров под землей шахтеры добывают железную руду. В год ее суммарно добывают 5 миллионов тонн, а одна тонна руды стоит примерно 50 долларов.

Леся отметила, что она не только надела рабочую форму и побывала на экскурсии в шахте, но и пообщалась с шахтерами.

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