Почти два месяца назад инстаграм-страницу жены Сергея Бабкина Снежаны похитили мошенники. В течение всего этого времени она пыталась вернуть профиль с помощью полиции и хакеров, тогда как аферист хотел выкачать деньги у подписчиков и родных.

13 октября жена известного украинского музыканта Снежана Бабкина со слезами на глазах объявила, что потеряла инстаграм-страницу с многотысячной аудиторией из-за интернет-мошенников. Около двух месяцев она обращалась к поклонникам с аккаунта звездного мужа Сергея Бабкина, а на днях наконец опубликовала сообщение в собственном профиле и рассказала, как боролась за справедливость.

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Как Снежана Бабкина вернула свою инстаграм-страницу

После взлома инстаграма актриса обратилась за помощью к поклонникам любимого, которые долгих два месяца пытались помочь вернуть профиль. Снежана Бабкина поделилась, что мошенник выставил страницу на продажу и постоянно менял стоимость. Большая сумма не пугала фолловеров блогера, поэтому 10 из них тайно пытались выкупить профиль, чтобы сделать Бабкиной приятно. Однако ни аккаунт, ни деньги назад они не получили.

Как выяснилось, денег, которые мошенник выманил у поклонников блогера, ему было мало. Поэтому человек лично обращался к семье Бабкина и ежедневно шантажировал даже детей.

Писал смс мне и моим детям, звонил нам, отправлял письма моим родным, пытаясь выкачать деньги. Удалил более 40 моих постов, писал посты от моего имени, выставлял сториз, блокировал моих подписчиков, отписался от всех,

– отметила Снежана Бабкина.

На афериста полиция завела уголовное дело, а 15 хакеров со всего мира помогали Снежане Бабкиной восстановить доступ. Сама она отправила более тысячи писем со всеми документами и выписками из налоговой в службу поддержки инстаграма.

В конце концов профиль вернули, однако до сих пор неизвестно, какой из всех методов сработал. Жена музыканта пообещала позже рассказать об этом подробнее.