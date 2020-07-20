Одесская область уже достигла пика туристов, ведь в этом году граница для большинства украинских путешественников – закрыта. 24 канал предлагает ознакомиться с интересными местами, которые стоит посетить, путешествуя по Одесской области.

Колоритная Одесчина – это не только отдых на берегу моря, но и множество других интересных развлечений. Именно здесь можно побывать в "украинской Венеции", поторговаться на знаменитом "Привозе" и походить по старинному замку. В материале 24 канала – самые интересные туристические места Одесской области.

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Одесская область: какие места стоит посетить / Иллюстрация 24 канала

Город Одесса – жемчужина Украины

"Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика", – поется в популярной песне. И это действительно так. Описать весь город, его красоту и колорит – невозможно, потому что каждое здание и памятник особые. Даже обычная тропа набережной или общественный пляж может влюбить в себя туриста.



Что стоит увидеть в Одессе: пляж / Фото: Елена Кук

Одессу по праву называют жемчужиной Украины. Город поражает с первых минут пребывания. К толпам туристов подходят гиды и водители такси, которые по-особенному предлагают свои услуги. Такого говора, как в Одессе, не найти нигде, а умение уговаривать – это просто искусство.

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Улица Дерибасовская

Сердце Одессы – это известная улица Дерибасовская. На улице красуются дома с удивительной архитектурой, а также исторические памятники. На Дерибасовский есть памятник 12-му стулу из одноименного романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Местные убеждают, желание обязательно сбудется, если загадать его, сидя на этом стульчике.



Что посетить в Одессе: памятные места / Фото: odessa.travel

Также на Дерибасовской улице стоит посетить колоритный "Пассаж". От этого помещения, без преувеличений, перехватит дух даже у самого скептичного туриста. Стены "Пассажа" украшает роскошная лепка и скульптуры, а крыша сделана из стекла, что создает невероятную атмосферу.

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Оперный театр в Одессе

Визитка города – здание Оперного театра. Величественная архитектура и изысканность стиля ошеломляют туристов. Сооружение возвели в 1887 году архитекторы Фердинанд Фельнер и Герман Гельмер. Стиль венского барокко еще тогда привлекал к себе огромное внимание, да и до сих пор вызывает восторг у ошарашенных отдыхающих.

На Оперный театр стоит посмотреть не только снаружи, но и изнутри.

Что посмотреть в Одессе: Оперный театр / Фото: histodessa.ru

Недалеко от Оперного театра есть уютный скверик, где можно отдохнуть и полюбоваться красотой архитектуры. Здесь часто играют уличные музыканты, которые подбирают современный и классический репертуар.

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Потемкинская лестница

Одно из самых интересных мест Одессы – это Потемкинская лестница. Считается, что благодаря этой лестнице можно увидеть настоящую Одессу.

Согласно с историей, построил ее князь Воронцов в подарок своей жене Елизавете. Тогда вместо большой лестницы была простая тропинка, по которой довольно сложно было добраться к порту. Поэтому в 1825 году архитекторы Франческо Боффо, Авраам Мельков и Потье спроектировали большую лестницу, которая обошлась князю в 800 тысяч рублей.



Что посмотреть в Одессе: перечень мест для туристов / Фото: 24 канала

Потемкинская лестница соединяет центр города с морским портом. Всего насчитывается 192 ступеньки, однако не стоит пугаться, этот путь преодолеть достаточно легко. Для ленивых туристов построили фуникулер, который доставляет людей с подножия к вершине.

Сразу возле Потемкинской лестницы расположен Морской вокзал. Сюда приплывают большие лайнеры, которые завораживают красотой. На вершине же лестницы – живописный Приморский бульвар. Именно здесь расположен первый памятник города – скульптура герцогу Аврааму де Ришелье, или как его называют сами одесситы – памятник Дюку. Хоть француз был завоевателем и участвовал в штурме Измаила, его считают основателем города. Герцог создал крупный торговый порт, который принес славу и развитие Одессе.

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Кроме этого, на Приморском бульваре можно увидеть пушку фрегата "Тигр", величественное сооружение городского совета, памятник Александру Пушкину и знаменитый Воронцовский дворец. Это одно из самых романтичных мест Одессы, ведь с бульвара открывается роскошный вид на море, что непременно запомнится влюбленным парам.

"Привоз"

Чтобы почувствовать атмосферу Одессы, следует податься на знаменитый рынок "Привоз". Там, как говорят местные жители, есть все, а чего нет – найдут.



Колоритный рынок "Привоз" в Одессе / Фото: 24 канала

Одесса – это не просто особенный город. Здесь можно действительно найти развлечения по душе. Не упустите возможности и посетите местный дельфинарий, расположенный на набережной. Для привередливых туристов на окраине города действует большой аквапарк, поход в который может запомниться на всю жизнь. А еще – луна-парк, который поражает красотой и разнообразием аттракционов. Здесь можно покататься на колесе обозрения и увидеть Одессу с высоты птичьего полета.



Луна-парк в Одессе / Фото: odessamedia.net

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Лебедевка

Роскошный поселок Лебедевка – одно из самых уникальных мест Одесской области. Лебедевка – это райский уголок в Украине, с голубовато-бирюзовым морем и песчаными горками. Также здесь есть нетипичный для этого края смешанный лес, который называется Буджак.

Здесь можно и оздоровиться, и наделать голливудских фотографий.

Райский отдых в Лебедевке / Фото: odessa.travel

Вилково

"Украинская Венеция" расположена недалеко от Лебедевки – это небольшой городок Вилково. Город развернулся в дельте Дуная, там, где великая река впадает в Черное море.

Почему же его называют "украинской Венецией"? Старая часть города полностью под водой, вместо улиц и дорог здесь колоритные каналы, по которым можно передвигаться на местных "гондолах" и моторных лодках.

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Вилково / Фото: 24 канала

Здесь также можно посетить "нулевой километр", то есть место, где Дунай впадает в Черное море.

Белгород-Днестровский

Одним из самых популярных городов Одесской области является Белгород-Днестровский. На это есть несколько причин. Прежде всего, здесь расположена знаменитая Аккерманская крепость. Построили здание еще в ХІІІ – ХV веке на остатках греческого города Тира.

Цитадель крепости поражает своим Величеством и духом истории. Она состоит из четырех башен, которые имеют свои названия: Темница, Сокровищница, Придворная и Комендаторськая. Величественное сооружение действительно поражает своей красотой и изумительными видами, открывающимися на море.



Аккерманская крепость в Белгород-Днестровском / Фото: Kultur.ua

И не только этим славится Белгород-Днестровский. Именно здесь начинал свою карьеру украинский Мухаммед Али – Василий Ломаченко. Все местные жители знают, где находится семейное имение боксера. Летом спортсмен любит проводить время в своем городке, поэтому туристы не только могут получить впечатление от архитектурных особенностей Белгород-Днестровского, но и от общения с талантливым боксером.

Озеро Ялпуг

Рядом с городом Болград есть крупнейшее в Украине природное озеро Ялпуг. Общая длина – 39 километров, а ширина – 15.

Озеро Ялпуг завораживает своей величиной, ведь кажется, что оно бесконечное.

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У водоема лиманного типа в селе Новая Некрасовка расположены небольшие скалы. Именно с этого места открываются удивительные пейзажи, которые навсегда останутся в вашем сердце.



Озеро Ялпуг, Одесская Область / Фото: turystam.in.ua

Одесщина – это особый край. Это место для встреч и уик-энда с любимым человеком, место приключений и невероятных открытий, область, которая соединила в себе не только красоту морских пейзажей и солнечный уют, но и богатую историю, которая чувствуется на каждой улице самой Одессы.