Музей секса, соленое озеро и меловые горы: что посмотреть на Харьковщине
Первая столица Украины, которая соединила в себе старинную архитектуру и новостройки – это Харьков. Но путешествуя, стоит увидеть не только город, но и область. Именно там путешественников ждет большое количество удивительных мест!
Харьковщина – старейшая и самая большая область Восточной Украины, которая манит туристов своей современностью и одновременно невероятной красотой природы. Каждый путешественник найдет здесь для себя что-то особенное и неповторимое. Самые удивительные места Харьковской области в подборке 24 канала.
Харьковщина – это географический центр Слобожанщины. Здесь объединены города-великаны и уютные села. Харьковская область считается домом многих гениальных людей, среди которых философ Григорий Сковорода, писатель Григорий Квитка-Основьяненко, ученый Илья Мечников, дизайнер Андре Тан, спортсменка Яна Клочкова и много других личностей, которые прославили Украину на весь мир.
Харковская область: какие места стоит посетить / Иллюстрация 24 канала
Харьков
В советские времена Харьков был столицей страны, но впоследствии столица перенеслась в Киев. Пока Харьков считают столицей студентов и науки, городом, где множество зеленых парков, необычных памятников, музеев и высоченных небоскребов.
Харьков соединил в себе столетнюю архитектуру и современные новостройки. Также Харьков является одним из крупнейших городов Украины.
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Площадь Свободы
Центральная площадь Свободы – визитная карточка Харькова, которая поражает своими гигантскими размерами. Ее длина примерно 750 метров, а площадь – 12 гектаров. Площадь считается одной из крупнейших во всем мире. Именно здесь расположены все важнейшие административные учреждения города.
Площадь Свободы в Харькове с высоты / Фото: pinterest
Госпром – 13-этажный небоскреб
Харьковчане говорят, что кто не видел Госпром, тот не был в Харькове. Ведь здание государственной промышленности занесено в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является символом конструктивизма. Это здание является первым в Украине 13-этажным небоскребом. Его высота 63 метра. А если учитывать высоту шпиля-телебашни – 108 метров.
Зданее Госпрома в Харькове / Фото: sites.google.com
Канатная дорога
В Харькове есть "местный Диснейленд" – Центральный парк культуры и отдыха имени Горького. Он имеет множество аттракционов. В самом сердце – Колесо обозрения, которое является самым высоким в Украине, его высота 55 метров. Но из-за карантинных мероприятий парк и аттракционы не работают.
Зато на территории парка функционирует подвесная канатная дорога протяженностью 1387 метров. Она соединяет центральную улицу Сумскую с микрорайоном Павлово Поле. Во время поездки пассажир поднимается на высоту от 8 до 26 метров. Из кабинок открывается невероятный вид на центр Харькова, Парк развлечений, Саржин Яр, лесопарк. Стоимость поездки, как указано на сайте, всего 30 гривен.
Канатная дорога в Харькове / Фото: vecherniy.kharkov.ua
Пикантный музей
В Харькове можно посетить очень интересный музей, вход в который разрешен только с 18 лет – это музей секса. Единственный такой научно-просветительский центр не только в Украине, но и в Восточной Европе! Музей был создан сотрудниками кафедры сексологии и медицинской психологии Харьковской медакадемии.
Музей сексс / Фото: firtka.if.ua
В музее организованы несколько видов экскурсий на различные тематики. Всего 12 выставочных залов, где представлены множество экспонатов. Они покажут и расскажут об особенностях сексуальных культур мира: Африки, Японии, Америки, Европы, Индии и Китая.
Кроме того, для подростков в музее организован специальный зал, который служит целям полового воспитания.
Кицевская пустыня
Неподалеку от села Кицовка на Харьковщине расположилась уникальная природная зона – Харьковская пустыня. Иначе ее называют Кисовская пустыня. Это песчаная холмистая местность, которая раскинулась среди сосновых лесов и реки Северский Донец.
В прошлом здесь был танковый полигон, где проводились военные учения.
Кицевская пустыня / Фото: yesyes.ua
В пустыне обитают редкие виды насекомых, а холмы Песков проросли мхами, лишайниками, кустарниками и травой. Территория, где расположилась уникальная природа, занимает почти 2 километра.
Меловые горы
Во времена палеогенового моря образовались меловые склоны, которые расположились на Харьковщине. Они относятся к Национальному природному парку "Двуречанский", который раскинулся в 135 километрах от Харькова на северо-востоке области.
А сами меловые горы тянутся на несколько десятков километров вдоль реки Оскол. Считается, что самая красивая часть раскинулась между селами Каменка и Новомлинск Двуречанского района.
Меловые горы / Фото: ua.igotoworld.com
Дворец Кенига
Сказочный дворец расположен в поселке городского типа Шаровка Богодуховского района Харьковской области. На берегу реки Мерчик возвышается один из красивейших дворцов Слобожанщины – Дворец Кенига. Кроме здания здесь есть еще и парковый комплекс.
Дворец Кенига / Фото: nv.ua
Местные называют его очень часто Шаровский замок, "Сахарный замок", "Шаровская жемчужина".
В 1836 году усадьбу начал строить помещик Павел Ольховский. Затем имение перешло братьям Гебеншетрейнам, которые взялись за убранство парка. Они высадили экзотические растения, построили на этой территории еще храм и школу. А уже в конце XIX века дворец приобрел сахарный магнат Леопольд Кениг.
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Кениг перестроил дворец в неоготическом и ренессансном стилях, а парадный вход украсил изящными восьмигранными башнями со шпилями.
Шаровский парк реконструировал известный садовник и ландшафтный архитектор Георг Куфальдт, застроив его террасами, фонтанами, лестницами, мостиками, бассейном. Главным элементом парка стала широкая липовая аллея.
С 1925 по 2008 год в усадьбе размещался туберкулезный санаторий, посещение было запрещено. В последние годы проведены отдельные реставрационные и консервационные работы.
Гора Кремянец (Кременец)
Одно из самых удивительных мест Харьковской области – гора Кременец, привлекающая тысячи туристов со всей Украины и не только. Она является самой высокой точкой области и расположена на высоте 218 метров над уровнем моря в городе Изюм на правом берегу Северского Донца.
Каменные статуи на горе Кременец / Фото
Гора является геологическим памятником природы, а с ее вершины можно любоваться великолепной панорамой изюма, рекой и хвойными лесами Слобожанщины.
На склоне установлены собранные в окрестностях каменные статуи – половецкие бабы. Согласно древней легенде, племена, которые жили в степи, поклонялись богу-солнцу, но прогневали его и были превращены в камень.
Соленое озеро
В селе Антоновка Кегичевского района есть уникальное озеро, о котором мало кто знает. Оно соленое!
История его происхождения связана с поисками новых месторождений природного газа и нефти. В селе поставили вышку и пробурили скважину, на пути которой находилась соляная линза. В результате образовался фонтан газа из-за аномально высокого давления – 300 атмосфер. Специалистам удалось "заглушить" газовый фонтан и предотвратить загрязнение атмосферы.
Солоное озеро на Харкьковщине / Фото: ukr-prokat.com
Однако через какое-то время природный газ вновь пробился наружу, что в итоге привело к затоплению буровой вышки и образованию 60-метрового кратера. А из-за того, что вода проходила через залежи соли, искусственный водоем вышел также соленым.
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Глубина озера – почти 10 метров. По словам местных жителей, вода через соли очень хорошо заживляет раны, а вблизи чувствуется настоящий морской воздух.
"Фельдман-Экопарк"
Под Харьковом в селе Лесное есть замечательное место для семейного отдыха – "Фельдман-Экопарк". Это региональный ландшафтный парк, который является масштабным благотворительным проектом МБФ "Фонда Александра Фельдмана".
В этом экопарке есть зоопарк, где проживает примерно 2 тысяч животных. Среди них есть тигры, волки, обезьяны, кенгуру, еноты, змеи и другие.
Территория "Фельдман-Экопарка" / Фото: skyscrapercity.com
На его территории размещены различные площадки, аттракционы, проводятся спортивно-развлекательные праздники, познавательные экскурсии.
Также на территории мультикомплекса функционирует Центр психосоциальной реабилитации, где используют передовые методики экотерапии: анималотерапии, арт-терапии, ландшафт-терапии.