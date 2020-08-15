Первая столица Украины, которая соединила в себе старинную архитектуру и новостройки – это Харьков. Но путешествуя, стоит увидеть не только город, но и область. Именно там путешественников ждет большое количество удивительных мест!

Харьковщина – старейшая и самая большая область Восточной Украины, которая манит туристов своей современностью и одновременно невероятной красотой природы. Каждый путешественник найдет здесь для себя что-то особенное и неповторимое. Самые удивительные места Харьковской области в подборке 24 канала.

Больше регионов в спецпроекте Живописная Украина: самые красивые уголки страны, которые стоит увидеть

Харьковщина – это географический центр Слобожанщины. Здесь объединены города-великаны и уютные села. Харьковская область считается домом многих гениальных людей, среди которых философ Григорий Сковорода, писатель Григорий Квитка-Основьяненко, ученый Илья Мечников, дизайнер Андре Тан, спортсменка Яна Клочкова и много других личностей, которые прославили Украину на весь мир.



Харковская область: какие места стоит посетить / Иллюстрация 24 канала

Харьков

В советские времена Харьков был столицей страны, но впоследствии столица перенеслась в Киев. Пока Харьков считают столицей студентов и науки, городом, где множество зеленых парков, необычных памятников, музеев и высоченных небоскребов.

Харьков соединил в себе столетнюю архитектуру и современные новостройки. Также Харьков является одним из крупнейших городов Украины.

Читайте также Где отдохнуть в Киевской области: нестандартные идеи

Площадь Свободы

Центральная площадь Свободы – визитная карточка Харькова, которая поражает своими гигантскими размерами. Ее длина примерно 750 метров, а площадь – 12 гектаров. Площадь считается одной из крупнейших во всем мире. Именно здесь расположены все важнейшие административные учреждения города.



Площадь Свободы в Харькове с высоты / Фото: pinterest

Госпром – 13-этажный небоскреб

Харьковчане говорят, что кто не видел Госпром, тот не был в Харькове. Ведь здание государственной промышленности занесено в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является символом конструктивизма. Это здание является первым в Украине 13-этажным небоскребом. Его высота 63 метра. А если учитывать высоту шпиля-телебашни – 108 метров.



Зданее Госпрома в Харькове / Фото: sites.google.com

Канатная дорога

В Харькове есть "местный Диснейленд" – Центральный парк культуры и отдыха имени Горького. Он имеет множество аттракционов. В самом сердце – Колесо обозрения, которое является самым высоким в Украине, его высота 55 метров. Но из-за карантинных мероприятий парк и аттракционы не работают.

Зато на территории парка функционирует подвесная канатная дорога протяженностью 1387 метров. Она соединяет центральную улицу Сумскую с микрорайоном Павлово Поле. Во время поездки пассажир поднимается на высоту от 8 до 26 метров. Из кабинок открывается невероятный вид на центр Харькова, Парк развлечений, Саржин Яр, лесопарк. Стоимость поездки, как указано на сайте, всего 30 гривен.



Канатная дорога в Харькове / Фото: vecherniy.kharkov.ua

Пикантный музей

В Харькове можно посетить очень интересный музей, вход в который разрешен только с 18 лет – это музей секса. Единственный такой научно-просветительский центр не только в Украине, но и в Восточной Европе! Музей был создан сотрудниками кафедры сексологии и медицинской психологии Харьковской медакадемии.



Музей сексс / Фото: firtka.if.ua

В музее организованы несколько видов экскурсий на различные тематики. Всего 12 выставочных залов, где представлены множество экспонатов. Они покажут и расскажут об особенностях сексуальных культур мира: Африки, Японии, Америки, Европы, Индии и Китая.

Кроме того, для подростков в музее организован специальный зал, который служит целям полового воспитания.

Кицевская пустыня

Неподалеку от села Кицовка на Харьковщине расположилась уникальная природная зона – Харьковская пустыня. Иначе ее называют Кисовская пустыня. Это песчаная холмистая местность, которая раскинулась среди сосновых лесов и реки Северский Донец.

В прошлом здесь был танковый полигон, где проводились военные учения.



Кицевская пустыня / Фото: yesyes.ua

В пустыне обитают редкие виды насекомых, а холмы Песков проросли мхами, лишайниками, кустарниками и травой. Территория, где расположилась уникальная природа, занимает почти 2 километра.

Меловые горы

Во времена палеогенового моря образовались меловые склоны, которые расположились на Харьковщине. Они относятся к Национальному природному парку "Двуречанский", который раскинулся в 135 километрах от Харькова на северо-востоке области.

А сами меловые горы тянутся на несколько десятков километров вдоль реки Оскол. Считается, что самая красивая часть раскинулась между селами Каменка и Новомлинск Двуречанского района.



Меловые горы / Фото: ua.igotoworld.com

Дворец Кенига

Сказочный дворец расположен в поселке городского типа Шаровка Богодуховского района Харьковской области. На берегу реки Мерчик возвышается один из красивейших дворцов Слобожанщины – Дворец Кенига. Кроме здания здесь есть еще и парковый комплекс.



Дворец Кенига / Фото: nv.ua

Местные называют его очень часто Шаровский замок, "Сахарный замок", "Шаровская жемчужина".

В 1836 году усадьбу начал строить помещик Павел Ольховский. Затем имение перешло братьям Гебеншетрейнам, которые взялись за убранство парка. Они высадили экзотические растения, построили на этой территории еще храм и школу. А уже в конце XIX века дворец приобрел сахарный магнат Леопольд Кениг.

Читайте также Путешествия по Украине: самые интересные места Закарпатья, которые поражают красотой

Кениг перестроил дворец в неоготическом и ренессансном стилях, а парадный вход украсил изящными восьмигранными башнями со шпилями.

Шаровский парк реконструировал известный садовник и ландшафтный архитектор Георг Куфальдт, застроив его террасами, фонтанами, лестницами, мостиками, бассейном. Главным элементом парка стала широкая липовая аллея.

С 1925 по 2008 год в усадьбе размещался туберкулезный санаторий, посещение было запрещено. В последние годы проведены отдельные реставрационные и консервационные работы.

Гора Кремянец (Кременец)

Одно из самых удивительных мест Харьковской области – гора Кременец, привлекающая тысячи туристов со всей Украины и не только. Она является самой высокой точкой области и расположена на высоте 218 метров над уровнем моря в городе Изюм на правом берегу Северского Донца.



Каменные статуи на горе Кременец / Фото

Гора является геологическим памятником природы, а с ее вершины можно любоваться великолепной панорамой изюма, рекой и хвойными лесами Слобожанщины.

На склоне установлены собранные в окрестностях каменные статуи – половецкие бабы. Согласно древней легенде, племена, которые жили в степи, поклонялись богу-солнцу, но прогневали его и были превращены в камень.

Соленое озеро

В селе Антоновка Кегичевского района есть уникальное озеро, о котором мало кто знает. Оно соленое!

История его происхождения связана с поисками новых месторождений природного газа и нефти. В селе поставили вышку и пробурили скважину, на пути которой находилась соляная линза. В результате образовался фонтан газа из-за аномально высокого давления – 300 атмосфер. Специалистам удалось "заглушить" газовый фонтан и предотвратить загрязнение атмосферы.



Солоное озеро на Харкьковщине / Фото: ukr-prokat.com

Однако через какое-то время природный газ вновь пробился наружу, что в итоге привело к затоплению буровой вышки и образованию 60-метрового кратера. А из-за того, что вода проходила через залежи соли, искусственный водоем вышел также соленым.

Читайте также Необитаемый остров, пустыня, розовые озера: невероятные места Херсонщины для отдыха

Глубина озера – почти 10 метров. По словам местных жителей, вода через соли очень хорошо заживляет раны, а вблизи чувствуется настоящий морской воздух.

"Фельдман-Экопарк"

Под Харьковом в селе Лесное есть замечательное место для семейного отдыха – "Фельдман-Экопарк". Это региональный ландшафтный парк, который является масштабным благотворительным проектом МБФ "Фонда Александра Фельдмана".

В этом экопарке есть зоопарк, где проживает примерно 2 тысяч животных. Среди них есть тигры, волки, обезьяны, кенгуру, еноты, змеи и другие.



Территория "Фельдман-Экопарка" / Фото: skyscrapercity.com

На его территории размещены различные площадки, аттракционы, проводятся спортивно-развлекательные праздники, познавательные экскурсии.

Также на территории мультикомплекса функционирует Центр психосоциальной реабилитации, где используют передовые методики экотерапии: анималотерапии, арт-терапии, ландшафт-терапии.