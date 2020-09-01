Журналист и ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров поделился одним из самых любимых мест в Украине. Он признался, что до начала путешествий в самые отдаленные уголки мира часто бывал на Черногорском хребте и до сих пор считает Карпаты местом силы.

На личной странице в Инстаграме Дмитрий Комаров поделился фантастическим фото на фоне Черногорского хребта, что в Карпатах, и признался, что это одно из его самых любимых мест отдыха в Украине.

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Дмитрий Комаров отметил, что именно на горной пряди Черногорского хребта расположены "двухтысячники" – горы Говерла, Петрос, Бребенескул, Гутин Томнатик, Ребра и Поп Иван, с вершин которых открываются фантастические виды.

Это реально мои "места силы", где заряжаешься энергией на годы вперед. Еще до появления "Мира наизнанку" я часто здесь бывал: мы занимались фрирайдом, катались на лыжах или просто ходили в походы,

– поделился путешественник.