В конце ноября Меган Маркл объявила, что пережила выкидыш после появления на свет сына Арчи. Впервые после раскрытия интимных подробностей она выступила на телевидении. Ролик знаменитость записала во дворе роскошного семейного поместья в Монтесито, а перед камерой предстала в элегантной блузке.

Меган Маркл стала гостьей воскресного выпуска шоу Heroes Specia, которое выходит на канале CNN. Эпизод был посвящен самым вдохновляющим личностям 2020 года. Так, она поблагодарила тех, кто все еще поддерживает наименее защищенные группы населения, обеспечивает их едой и другими необходимыми вещами в условиях пандемии коронавирус. По мнению знаменитости подобные поступки демонстрируют силу человеческого духа.

Читайте также Принц Гарри впервые выступил публично после письма Меган Маркл о выкидыше

"В год, который был сложным для всех, меня вдохновили истории о сострадании в наших сообществах. По всей стране люди оставляли свои потребности в стороне, чтобы собраться вместе и поддержать общее благополучие", – подчеркнула Меган Маркл.

Стоит отметить, что королевская чета также присоединился к числу волонтеров и неравнодушных. В апреле Меган и Гарри самостоятельно доставляли еду жителям Лос-Анджелеса в рамках проекта Angel Food, который помогает кормить хронически больных людей.

Meghan, The Duchess of Sussex honors the people working to feed those in need during the pandemic on CNN Heroes: An All-Star Tribute. Get Involved: https://t.co/MkgzSomt7H pic.twitter.com/jnPzPtmBGx — CNN Heroes (@CNNHeroes) December 14, 2020

Образ Меган Маркл

Для публичного появления Меган выбрала невероятно нежный и изысканный look. Перед камерой в саду элитного поместья в Санта-Барбаре она появилась в легкой блузе пудрового цвета с оригинальной завязкой на шее. Наряд подчеркивал хрупкость и изящество знаменитости. Поскольку Меган Маркл позировала сидя на фоне лавандового поля, неизвестно, с чем она скомбинировала блузу.

Однако герцогиня показала в кадре роскошный макияж. Она накрасила губы розовой помадой с блеском, а глаза выделила пудровыми тенями. Волосы она собрала в низкий хвост, оставив пряди впереди. Из аксессуаров Меган Маркл надела лишь лаконичные золотые серьги.