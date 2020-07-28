Популярная украинская певица Тина Кароль в который раз удивила поклонников. Она спустилась в метро в роскошном платье с прозрачным низом, где встретилась с фанатами. Таким образом звезда приняла участие в съемках праздничного видео ко Дню Независимости Украины.

Тина Кароль умеет удивлять. Она не боится участвовать в различных творческих коллаборациях и оригинальных съемках. На днях артистку заметили в киевском метро. Соответствующие фото и видео опубликовал ее фан-клуб на инстаграм-страницах.

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На ролике, который появился в сети, исполнительница позирует в роскошном look на эскалаторе, который едет вниз. Звезда впервые снималась на такой локации, чем вызвала восторг у фанатов. Они смогли увидеться с любимицей, когда та спустилась.

Образ Тины Кароль

Для съемок Тина выбрала изысканное платье от знаменитого дизайнера David Koma. Оно состояло из боди серебристого цвета, которое было расшито пайетками, и золотистой прозрачной юбки макси. Сияющий аутфит хорошо подчеркнул пикантные формы знаменитости и ее сексуальность. Стоимость такого наряда составляет 56 тысяч гривен. Певица объединила его с босоножками на каблуках.

Роскошный образ звезда дополнила красивыми серьгами. На лице она сделала насыщенный макияж с красной помадой на губах. Волосы уложила в привычные локоны. Кароль, как всегда, выглядела великолепно и еще раз доказала, что является одной из самых привлекательных женщин в украинском шоу-бизнесе.

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