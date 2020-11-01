Известная украинская поп-группа" Время и Стекло " в этом году заявила о своем распаде. Недавно Надя Дорофеева и Позитив дали последний концерт. А Потап, их продюсер, рассказал, чем музыканты будут заниматься в дальнейшем.

Позавчера, 30 октября, состоялся прощальный концерт популярной украинской группы "Время и Стекло". Фотографии с незабываемого последнего выступления опубликовали на официальной странице группы в инстаграме.

Стоит знать Новый состав группы "Время и Стекло": что об этом говорят Алексей Завгородний и Надя Дорофеева

Участники группы, Надя Дорофеева и Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний) исполнили свои легендарные хиты под живую музыку: "Имя 505", "Кафель" и многие другие. В концерте приняли участие и продюсер группы Потап, а также Монатик, который исполнил с ними песню "Глубоко". Потап прокомментировал последний концерт подопечных.

Ну вот и закончилась эпоха. Практически 11 лет, даже не верится, особенно, когда ты действительно получаешь успех, время начинает бежать с бешеной скоростью, начинаются концерты, полеты, съемки, деньги падают на голову и начинаешь делать больше, лучше, сильнее…

– написал продюсер и рэпер

Потап признался, что два последних концерта "Время и Стекло" стали финальной чеканкой бриллиантов талантов. Также мужчина эксклюзивно рассказал о будущем участников группы Нади Дорофеевой и Позитива.

По словам Потапа, уже через несколько недель они предстанут в совершенно иных образах. Надя готовит сольный проект, а Позитив продолжит участие в группе Mozgi. Также Потап отметил, что скоро выйдет новый альбом группы, а также Алексей снимется в клипе.