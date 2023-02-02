Когда в Украину придет весна: сурок Тимка дал свои прогнозы

2 февраля в Украине и во всем мире отмечают День сурка. Считается, что эти животные обладают метеорологически-прогнозностическими способностями. О предсказаниях харьковского сурка Тимка – подробнее читайте в материале.

На биостанции в поселке Гайдары Харьковской области 2 февраля 2023 года сурок Тимка спрогнозировал, что весна этого года начнется в середине марта. Именно тогда следует ожидать украинцам потепления, пишет 24 Канал.

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Также Тимку спросили, что нужно есть украинцам, чтобы быть здоровыми: сурок выбрал свеклу.

В Украинском гидрометцентре отмечают, что День сурка – это прежде всего праздник, посвященный привлечению внимания к исчезновению этого вида.

К серьезным научным прогнозам и синоптикам это не имеет никакого отношения,

– отмечают в центре.

Заметим, что согласно примете, если 2 февраля погода пасмурная, а сурок не видит свои тени, то это значит, стоит ожидать ранней весны. Если же погода солнечная и сурок замечает свою тень, то весна наступит не позже, чем через шесть недель, то есть в середине марта.

Смотритель сурка Тимка научный сотрудник кафедры зоологии ХНУ Владимир Ронкин рассказал, что животное плохо спит и очень похудело, это может быть следствием стресса из-за военных действий в Украине. Зимует сурок в погребе в Купянском районе, который обстреливают оккупанты.

Тимка не могу сказать, что чувствует себя очень хорошо – чересчур много переживаний. Я однажды заходил в погреб, когда были обстрелы, было ощущение словно землетрясение. Думаю, это влияет на то, что сурки плохо спят, они последние годы плохо спят из-за каких-то климатических проблем, а здесь – дополнительный стресс. Сегодня Тимка не спит. Похудел сильно, это ненормально, может повлиять на его здоровье, но понятно будет ближе к лету. Зимой сурки ничего не едят. У него температура сейчас слишком высокая, чтобы он сохранил жировые запасы на уровне,

– сообщил Владимир Ронкин.

Добавим, что в Украине День сурка начали отмечать в 2004 году на биостанции в Гайдарах под Змиевом во главе с харьковским профессором Виктором Токарским. За этот период о приходе весны сообщали три сурка.

Также в 2022 году сурок Тимка находился в оккупации в селе Нестеровка на Харьковщине. В сентябре село освободили и Тимка вернулся под опеку украинцев.