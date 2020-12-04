В этот день год назад состоялась первая вечеринка 10 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк". Победившая в проекте гимнастка Даша Ульянова вспомнила, какой была встреча с конкурентками и Максом Михайлюком.

4 декабря 2019 года стартовали съемки проекта "Холостяк 10", главным героем которого стал пилот и владелец летной школы в США Макс Михайлюк. На первой вечеринке он познакомился с 25 красавицами, одной из которых все же удалось покорить его сердце. Победительница Даша Ульянова на личной странице в инстаграме вспомнила, чего ожидала от реалити.

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Девушка отметила, что во время первой вечеринки очень нервничала и волновалась, ведь на проект "Холостяк" шла не ради пиара, а за настоящей любовью. Она призналась, что среди конкуренток были те, кто не возлагал особых надежд на шоу, тогда как сердце гимнастки было открыто для любви и сказки.

Были девушки, пришедшие по приколу. Мол, а попробую пройти кастинг, вдруг возьмут. Я очень основательно готовилась, я очень хотела пройти и искренне верила, что меня будет ждать особенный мужчина,

– поделилась Даша Ульянова.

Хотя отношения победительницы "Холостяка" с Максом Михайлюком не сложились из-за интимной близости мужчины с другой участницей, девушка не скрывает, что благодарна проекту. Поэтому посоветовала всем визуализировать свои мечты и делать хоть что-то для их воплощения.

После шоу Даша Ульянова активно развивает личный блог в инстаграме и имеет бешеную поддержку аудитории. Блогер все же нашла любовь вне съемочной площадки. Еще летом она начала встречаться с мужчиной, который старше ее на 20 лет и уже был в браке. Однако теперь личную жизнь она держит подальше от камер.