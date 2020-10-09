Украинский певец, участник "Лиги Смеха", "Х-фактора", "Голоса страны" Александр Биденко презентовал дебютный видеоклип на трек "Так тихо падает дождь".

Александр Биденко неоднократно участвовал в различных талант-шоу. Он поражал своей харизмой на многих проектах, а теперь на его официальном ютуб-канале состоялась премьера первого клипа на лирическую композицию.

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Прежде всего, я – лирический исполнитель. Большинство моих песен о человеческих чувствах, а именно – любви. Во время съемок дебютного видео, нелегко было показать все переживания и волнения, не имея за плечами опыта актерского мастерства,

– поделился артист.

По словам артиста, идея съемки клипа возникла у друзей, которые прослушали трек и смотивировали Александра приступить к съемочному процессу. И всего за два дня удалось воплотить задуманное в реальность. Режиссерами видеоклипа стали Лилия Грушицкая и Виталий Мельничук.

Александр признался, что его цель – передать слушателю всю глубину человеческих чувств и переживаний, мыслей человека, связанных с его жизнью и тем, что вокруг.

У каждого из нас есть то, ради чего стоит жить и идти вперед – это любовь. Для меня, как и для каждого артиста, слушатели играют важную роль в развитии творчества. они являются моим главным критиком и толчком для дальнейшей работы,

– рассказал Александр.

В дебютной работе Александра показана магия чувств между мужчиной и женщиной и то, насколько любовь может сводить с ума. На съемочной площадке артисту даже пришлось принимать душ, демонстрируя свое тело на всю страну.

Самым смешным моментом были съемки в душе с оператором. Для меня это необычное ощущение, поскольку раньше никогда не приходилось принимать душ под наблюдением большого количества людей, входящих в состав съемочной команды, а теперь и перед зрителями и поклонниками,

– поделился певец.

Александр Биденко – "Так тихо падает дождь": смотрите видео онлайн

Что известно об Александре Биденко?

Александр Биденко – украинский певец, участник телевизионных проектов "Лига Смеха", "Х-фактор", "Голос страны". Писать музыку начал во время учебы в музыкальном училище. С 2009 года давал концерты в странах Европы и Азии (Испания, Польша, Малайзия и другие). Сотрудничал со многими известными артистами из Украины и других стран. После начала войны на Донбассе в 2014 году ведет активную музыкально-волонтерскую деятельность, за что получил благодарность от министра культуры и президента Украины.