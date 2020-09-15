Сегодня, 15 сентября, свой 36-й день рождения празднует принц Гарри. По случаю праздника Lifestyle 24 рассказывает о фактах из жизни королевского престолонаследника, который в этом году отрекся от своих монарших обязанностей.

Свадьба с американской актрисой Меган Маркл состоялась 19 мая 2018 года, 6 мая 2019 года герцогиня Сассекская родила принцу Гарри первенца – мальчика Арчи Харрисона.

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Редакция LifeStyle24 в честь дня рождения принца Гарри вспоминает важнейшие моменты в жизни внука Елизаветы II.

Имя и статус

Генри Чарльз Альберт Дэвид Маунтбеттен-Виндзор. Именно таким является полное имя шестого в очереди претендента на королевский престол. Взойти на трон Гарри сможет после своего отца Чарльза, старшего брата Уильяма, племянника Джорджа, Шарлотты и Луи. Хотя в титуле рыжеволосого потомка монархов есть слова "принц" и "Уэльский", однако их сочетание полноправно принадлежит лишь его отцу Чарльзу. Сам же Генри после своей свадьбы стал герцогом Сассекским.

К слову, его старший брат Уильям вместе со своей супругой Кейт Мидлтон носят титулы герцога и герцогини Кембриджских.



Меган Маркл, принц Гарри и королева Елизавета II / Getty Images



Королевская семья / Getty Images

Детство

Гарри был вторым, а затем младшим ребенком в семье принца Чарльза и принцессы Дианы. Скандальное поведение мальчика, которое дало о себе знать в подростковом возрасте, объясняют тем, что в детстве его не обделяли вниманием: во всем с ним соглашались и многое позволяли. Об этом несложно догадаться даже из кадров, где маленький Гарри, например, показывает язык папарацци. Еще парень обладает прекрасным чувством юмора, которое, как нетрудно поверить, ему досталось от Елизаветы II! Учился Гарри в школе Ветерби в Лондоне, а впоследствии присоединился к принцу Уильяму, который сидел за партой в Беркшире.

Похороны Дианы

31 августа 1997 года королевскую семью постигло горе. В автомобильной катастрофе в туннеле перед мостом Альма, в Париже, погибла любимая принцесса миллионов британцев Диана. Кадры, на которых 14-летний Уильям и 12-летний Гарри идут за ее гробом, растрогали весь мир.

Недавно в интервью одному из изданий Генри признался, что сам решил провести свою мать в последний путь. И это при том, что тогда королевская семья не слишком желала, чтобы мальчики шли за гробом.

Скандалы

Потеря дорогого человека отразилась на психологически-эмоциональном состоянии принца-подростка. Британская пресса окрестила Гарри "сумасшедшим ребенком". И действительно, было за что. Во время учебы в школе парень начал курить марихуану и употреблять спиртное, затем, уже во время студенческой жизни, папарацци поймали в объектив его отдых с несколькими девушками на пляже. А в 2005 году, на одной из костюмированных вечеринок, тема которой была "Колонизаторы и туземцы", Гарри засветился в военной форме с нацистской свастикой на рукаве.

Королевский двор прилагал все усилия, чтобы замять скандалы, которые поднимал юноша, тем самым предотвратить, чтобы они запятнали имидж монархов. Поэтому было решено, что своеобразным спасением для неугомонного принца станет армия.

Волонтерская деятельность и служба в армии

После окончания учебы в Итонском колледже потомок престола взял академотпуск и на некоторое время подался в Австралию. Однако долго там не задержался. Вторым домом для принца стало маленькое государство Лесото, что в Южной Африке. Там Гарри участвовал в благотворительных мероприятиях, а еще отснял документальное кино о нелегкой жизни тамошних детей. После этого внук Елизаветы II вернулся в Британию, где поступил в Королевскую Военную академию Сэндхерст, поэтому его зачислили в элитный полк Дворцовой кавалерии. В прессе проскакивали сообщения о том, что принца якобы отправили служить в Ирак, однако впоследствии эту информацию опровергли и оказалось, что местом почти трехмесячной военной службы Гарри (декабрь 2007 – февраль 2008) оказалась провинция Гильменд, в Афганистане. Там потомок королей был авианаводчиком.



Принц Гарри на службе / Getty Images

Женщины в жизни Гарри

Это одна из тем, которая вызвала усиленное внимание таблоидов. Одним из любовных увлечений принца была дочь миллиардера из Зимбабве Челси Дэйви. Оба знали друг друга с детства, однако их роман начался в 2004 году, когда парень и девушка встретились в Южной Африке. Туда Гарри пожаловал с визитом. Через три года уже Челси переехала в Лондон, чтобы учиться в университете Лидса и быть ближе к принцу. Однако пара неоднократно расставалась, а после очередных ссор снова возобновляла отношения. Свадьба Уильяма и Кейт испугала девушку чрезмерной официальностью королевской семьи и тем, что ее члены всегда находятся под прицелом журналистов. Поэтому Дэйви окончательно решила вернуться в Зимбабве.

Сердце Гарри покорила и звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон. Парень даже устроил вечеринку, куда пригласил актрису и ее друзей, чтобы та не чувствовала себя неудобно. Внимание принца Эмме нравилось, однако заводить с ним серьезные отношения девушка не захотела.

После Уотсон в жизнь Генри вошла Меган Маркл. 37-летняя американская актриса и 34-летний наследник британского трона познакомились во время церемонии "Invictus Games", учредителем которых является Гарри. Паре удалось несколько месяцев скрывать свои отношения. Об их романе мир узнал в ноябре 2016 года, когда фотографии внука Елизаветы II и его подруги, на которых они гуляют по центру Лондона, облетели весь мир. Эту информацию тогда официально подтвердили в Кенсингтонском дворце. После того, как стало известно, с кем встречается принц, журналисты неустанно караулили Меган, чтобы узнать о подробностях их отношений.



Первые фото принца Гарри и Меган Маркл / Getty Images



Свадьба принца Гарри и Меган Маркл / Getty Images

Однако после нескольких инцидентов Гарри попросил папарацци не преследовать его девушку, таким образом – свести на нет попытки навредить ее жизни. В декабре 2017 года пара обручилась и через полгода сыграла свадьбу, за которой наблюдали миллионы зрителей.



Меган Маркл и принц Гарри / Getty Images

В мае 2019 у супругов родился первенец Арчи Гаррисон, с которым супруги путишествовали за океан в Канаду или США. В начале 2020-го появились слухи, что пара хочет насовсем переехать в Северную Америку и больше не выполнять королевские обязанности. Пара опубликовала официальное заявление о переезде, не сообщив заранее об этом Елизавету II, но через некоторое время королева опубликовала заявление от дворца, что дает разрешение на такое решение внука и его жены. С весны 2020 Меган Маркл с принцем Гарри и сыном Арчи живут в США, имея полную финансовую независимость, и не представляют там королевскую семью.