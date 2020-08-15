Королевской наследнице, дочери Елизаветы II исполняется 70 лет. Именно сегодня, 15 августа, принцесса Анна празднует свой юбилей. По этому случаю редакция LifeStyle 24 подготовила для вас подборку элегантных образов именинницы, в которых она появлялась на публике.

День рождения члена королевской семьи – это всегда особый праздник. К монархам всегда приковано внимание, а в такие дни еще больше. По случаю 70-летия принцессы Анны 24 канал подготовил подборку ее аутфитов, которыми она больше всего запомнилась во время публичных выходов.

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Британская принцесса Анна родилась 15 августа 1950 года в Лондоне. Сейчас она является 14-той в очереди на королевский трон. Дочь Ее Величества получала образование дома и в школе. С детства готовилась к выполнению королевских обязанностей.

Анна увлекается конным спортом и является отличной наездницей. В 1971 году она даже получила золотую медаль на чемпионате Европы, а в 1976 году представляла Великобританию на Олимпийских играх. Принцесса также занимается благотворительностью. Ее деятельность в основном направлена ​​на помощь детям.

Принцесса Анна на коне / Instagram / @theroyalfamily

Вместе с другими монархами Анна участвует в публичных и светских мероприятиях. На публике она каждый раз демонстрирует элегантные образы, поражающие изяществом. В 70-й день рождения принцессы предлагаем вам посмотреть несколько ее выходов, к которым было приковано особое внимание.

Элегантные образы принцессы Анны



Елизавета II и принцесса Анна​ / Фото: Getty Images



Принцесса Анна с принцем Гарри и Меган Маркл​ / Фото: Getty Images



Принцесса Анна в изысканном пальто и шляпе​/ Фото: Getty Images



Принцесса Анна с герцогиней Корнуольской​ / Фото: Getty Images



Принцесса Анна радуется рядом с матерью​ / Фото: Getty Images



Принцесса Анна в голубом костюме и черных туфлях​ / Фото: Getty Images



Элегантная принцесса Анна в зеленом костюме​/ Instagram / @theroyalfamily