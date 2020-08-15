Принцессе Анне – 70: элегантные образы дочери Елизаветы II – фото
Королевской наследнице, дочери Елизаветы II исполняется 70 лет. Именно сегодня, 15 августа, принцесса Анна празднует свой юбилей. По этому случаю редакция LifeStyle 24 подготовила для вас подборку элегантных образов именинницы, в которых она появлялась на публике.
День рождения члена королевской семьи – это всегда особый праздник. К монархам всегда приковано внимание, а в такие дни еще больше. По случаю 70-летия принцессы Анны 24 канал подготовил подборку ее аутфитов, которыми она больше всего запомнилась во время публичных выходов.
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Британская принцесса Анна родилась 15 августа 1950 года в Лондоне. Сейчас она является 14-той в очереди на королевский трон. Дочь Ее Величества получала образование дома и в школе. С детства готовилась к выполнению королевских обязанностей.
Анна увлекается конным спортом и является отличной наездницей. В 1971 году она даже получила золотую медаль на чемпионате Европы, а в 1976 году представляла Великобританию на Олимпийских играх. Принцесса также занимается благотворительностью. Ее деятельность в основном направлена на помощь детям.
Принцесса Анна на коне / Instagram / @theroyalfamily
Вместе с другими монархами Анна участвует в публичных и светских мероприятиях. На публике она каждый раз демонстрирует элегантные образы, поражающие изяществом. В 70-й день рождения принцессы предлагаем вам посмотреть несколько ее выходов, к которым было приковано особое внимание.
Элегантные образы принцессы Анны
Елизавета II и принцесса Анна / Фото: Getty Images
Принцесса Анна с принцем Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images
Принцесса Анна в изысканном пальто и шляпе/ Фото: Getty Images
Принцесса Анна с герцогиней Корнуольской / Фото: Getty Images
Принцесса Анна радуется рядом с матерью / Фото: Getty Images
Принцесса Анна в голубом костюме и черных туфлях / Фото: Getty Images
Элегантная принцесса Анна в зеленом костюме/ Instagram / @theroyalfamily