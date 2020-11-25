Жена двоюродного брата королевы Майкла Кентского – принцесса Майкл Кентская заболела COVID-19. Женщина жаловалась на повышенную температуру тела и сильную слабость.

О новом случае заболевания в британской королевской семье стало известно в издании The Daily Mail. Впрочем, произошло это еще три недели назад, поэтому представитель принцессы Саймон Астер убеждает, что самое сложное уже позади.

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От начала пандемии принцесса Майкл Кентская находилась в изоляции, но, вероятно, она заразилась вирусом от своей домработницы. В детстве женщина имела больные легкие и поэтому могла быть уязвимее к опасному недугу, впрочем, она все время оставалась дома и не нуждалась в кислороде.

Принцесса выздоравливает. Она заболела три недели назад, но ей становится лучше. Она пережила худший период. Она страдала от сильной усталости и регулярной лихорадки. Я говорил с ней сегодня, и было слышно, что ей гораздо лучше. Домработница принцессы, которая изолировалась после того, как у нее развились легкие симптомы, с тех пор уже выздоровела,

– сообщил Саймон Астер.

78-летний муж принцессы – Майкл Кентский изолировался от жены на 14 дней, но болезнь его миновала – тест показал отрицательный результат.

Супруги Кентские / Getty Images

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Стоит напомнить, что в этом году в королевских владениях коронавирусом заболели сразу два престолонаследника – принц Чарльз и его сын принц Уильям, который долго скрывал от общественности свою болезнь.