Внучка Елизаветы II с подругой Джулией Де Бойнвиль стали гостями мероприятия от благотворительной организации The Anti-Slavery Collective, соосновательницами которой они являются.

Визит принцессы Евгении был приурочен к Международному дню борьбы с рабством, который отмечался 18 октября, сообщает 24 канал. 30-летняя принцесса Йоркская посетила офис британского отделения Армии спасения, а также встретилась с людьми, которые стали жертвами современной работорговли.

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Для официального выхода принцесса Евгения надела темно-синее прозрачное платье с билетным принтом, которое имело длину миди и длинные рукава. Добавим, что такие цвета и фасон платья являются любимыми у принцессы Евгении, и она часто выбирает их для публичных выходов.

Поверх платья она надела темно-зеленое пальто и сапоги на каблуках. Для защиты в период пандемии она надела маску. Это был первый выход принцессы после новости об ожиданиях первенца от мужа Джека Бруксбэнка – случилось это в конце сентября.

Платье подчеркивало округлый живот женщины, а сама она выглядела здоровой и полной сил. В подарок от подопечных организации принцесса Евгения и Джулия Де Бойнвиль получили цветы в горшках.

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