12 октября 2018 года навсегда вошло в историю королевской семьи Великобритании. Именно в этот день принцесса Евгения вышла замуж за Джека Бруксбэнка. По случаю годовщины счастливого события принцесса поделилась архивными фото со свадьбы.

Йоркская принцесса Евгения, которая ожидает появления первенца, на личной странице в инстаграме поделилась интересным роликом, в котором собрала трогательные кадры, где изображена вместе с мужем Джеком Бруксбэнком.

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Недавно королевская чета сообщил радостную новость. Евгения и Джек ожидают рождения малыша. Согласно заявлению дворца, первенец должен родиться в начале 2021 года. А пока родители королевского наследника празднуют вторую годовщину свадьбы. Ровно два года назад в этот день Евгения и Джек обменялись обетами в часовне Святого Георгия.

Эти два года в браке и вообще 10 лет с тобой были лучшими. Всегда счастливые воспоминания, мой дорогой Джек,

– написала принцесса Евгения.

Что известно о личной жизни принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка?

Внучку королевы Елизаветы II (по сыну принцу Эндрю) впервые заметили вместе с Джеком Бруксбэнком в 2010 году. 25 апреля 2020 года Евгения рассказывала, что их романтическая история началась именно 10 лет назад. В январе 2017 года влюбленные обручились, а 12 октября 2018 года сыграли громкую королевскую свадьбу.

Жених и невеста дали обеты друг другу в часовне Святого Георгия. Принцесса Евгения шла к алтарю в платье от британских дизайнеров Питера Пилотта и Кристофера де Воса. Ее муж – 34-летний Джек Бруксбэнк является британским торговцем вина и бизнесменом. Сама принцесса Евгения является 10-й в очереди на королевский престол после своей старшей сестры принцессы Беатрис, которая в этом году также сыграла собственную королевскую свадьбу.

25 сентября 2020 года королевская чета сообщила, что ожидает рождения первенца.



Очередь на королевский престол Великобритании / Инфографика 24 канала