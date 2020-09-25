Королевская чета принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк в 2021 году станут родителями. Радостной новостью поделился Букингемский дворец после недавних фото папарацци, где внучка Елизаветы II засветила округлый живот.

Официальной информацией о первой беременности принцессы Евгении королевская семья поделилась на своей инстаграм-странице.

К слову Принцесса Евгения беременна первенцем – СМИ

Ее Королевское Высочество принцесса Евгения и господин Джек Бруксбэнк очень рады сообщить, что в начале 2021 года они будут ждать ребенка. Герцог Йоркский и Сара, герцогиня Йоркская, мистер и миссис Джордж Бруксбэнк, королева и герцог Эдинбургский в восторге от этой новости,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, счастливые будущие родители поделились с публикой миловидными фотографиями, где на одном снимке держат крохотную обувь с мишками, а на другом – сами счастливо улыбаются на камеру. С первого фото можно предположить, что у пары родится мальчик, поскольку обувь является более мальчуковой.

"Джек и я с наслаждением ждем на ранний 2021-й", – написала принцесса Евгения на своей инстаграм-странице.

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Стоит добавить, что спекуляции вокруг темы беременности 30-летней принцессы Евгении велись давно. Но Букингемский дворец не давал никакого официального подтверждения этим словам. Лишь несколько дней назад папарацци подловили внучку Елизаветы II на улицах Лондона, где та прогуливалась в платье, пояс которого удачно подчеркивал ее большой живот. Журналисты и фанаты сразу предположили, что принцесса беременна, впрочем, до сих пор королева не комментировала состояние женщины.

Что известно о личной жизни принцессы Евгении?

Внучка королевы Елизаветы II (по сыну принцу Эндрю) встречалась с Джеком Бруксбэнком более семи лет. Впервые они были вместе замечены в 2010 году. 25 апреля 2020 года принцесса Евгения даже рассказывала, что ровно 10 лет назад началась их общая история. В январе 2017 года пара обручилась, а 12 октября 2018 года они сыграли громкую королевскую свадьбу. Это было второе пышное празднование через год после свадьбы принца Гарри и Меган Маркл в мае того же года.

Влюбленные дали обеты друг другу в часовне Святого Георгия. Невеста шла к алтарю в платье от британских дизайнеров Питера Пилотто и Кристофера Де Воса. На свадьбе присутствовали Елизавета II и ближайшие родственники. Добавим, что муж принцессы Йоркской – 34-летний Джек Бруксбэнк, является британским торговцем вина и бизнесменом. Сама же принцесса Евгения является 10 в очереди на королевский престол после своей старшей сестры принцессы Беатрис, которая в этом году также сыграла частную королевскую свадьбу.

Очередь на королевский престол Великобритании / Инфографика 24 канала